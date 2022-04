Cashback autostrade, come funziona?/ Rimborsi per ritardi dovuti a cantieri

Il cashback autostrade è una realtà che ha conosciuto il proprio debutto già a decorrere dal 15 settembre scorso, ma ora, dal 29 aprile 2022, è spuntata la versione 2.0 del servizio, denominata “cashback con targa” e valida sulla rete gestita da Autostrade per l’Italia. Ma come funziona, nello specifico? Il servizio prevede un rimborso all’utenza in caso di ritardi maturati a causa di cantieri di manutenzione e ammodernamento della rete autostradale e, da adesso, sarà più agevole anche per gli automobilisti sprovvisti di telepass e che pagano il pedaggio con carte o per mezzo di contanti.

Infatti, per iscriversi al servizio del cashback autostrade, sarà sufficiente registrarsi sull’applicazione “Free to X”, immettendo al suo interno i propri dati personali e la targa del veicolo. In questo modo, tutti i rimborsi ai quali si avrà diritto verranno riconosciuti in automatico dall’applicazione e non ci sarà necessità alcuna di compilare form ulteriori di richiesta rimborso. Non è la sola novità introdotta, per giunta: da domenica 1° maggio 2022 il cashback autostrade verrà riconosciuto a partire da 10 minuti di ritardo (rispetto ai 15 attuali) dovuto ai cantieri, per viaggi sino ai 99 chilometri.

CASHBACK AUTOSTRADE: COSA SUCCEDE A CHI POSSIEDE IL TELEPASS?

Ad approfondire l’argomento cashback autostrade è il “Corriere della Sera”, che spiega che per i viaggiatori pendolari o per le ditte di autotrasporto dotati di Telepass o altri sistemi di telepedaggio il servizio è già attivo in automatico dal 15 settembre 2021 e “proprio in questi giorni migliaia di clienti già iscritti stanno ricevendo tramite bonifico i rimborsi accumulati fino a marzo 2022. Per chi volesse iscriversi adesso, basta scaricare la app Free To X e registrare il proprio apparato di bordo fotografando una fattura, dove è riportato il codice del dispositivo. Una volta registrati è la app stessa che in automatico propone i rimborsi che verranno calcolati retroattivamente di 4 mesi rispetto alla data di iscrizione”.

Precisazione ulteriore: gli autotrasportatori iscritti ai Consorzi “potranno aderire al servizio cashback autostrade a partire dal mese di maggio grazie alla partnership con la società Telepass. Per loro è previsto il recupero di tutti i transiti rimborsabili retroattivamente a partire dal 15 settembre 2021, data di lancio del servizio cashback su scala nazionale”.











