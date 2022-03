CASHBACK/ Cos’è e come funziona: la guida completa 2022

Ormai negli ultimi tempi non si fa altro che parlare di cashback, per via della misura del governo che è stata ampiamente apprezzata dagli Italiani. Anche se attualmente il cashback di stato non è più in vigore, sono diverse le opportunità che è possibile sfruttare con un meccanismo analogo e che permettono di risparmiare facendo acquisti.

Che cosa è il cashback?

Il cashback (in italiano “rimborso“) è una pratica consolidata negli Usa, ma, come già detto, abbastanza popolare anche in Italia, a seguito dell’iniziativa del governo poi accantonata (anche se il cashback è una pratica utilizzata in Italia già da diversi anni). Tuttavia, esistono molte iniziative analoghe, che permettono ai clienti di ricevere una percentuale di quanto speso nei negozi convenzionati, sia store fisici che virtuali. In genere, un sito di cashback, guadagna una percentuale in base agli acquisti effettuati dagli utenti registrati, ed in base a quanto guadagnato può restituirne una parte agli iscritti. Per il consumatore, inoltre, vi è il vantaggio di poter usufruire direttamente degli sconti praticati dal negozio affiliato. In più, è possibile guadagnare anche dai propri affiliati, ovvero gli utenti iscritti con il proprio link di invito. Bisogna precisare, però, che in genere i siti di cashback impongono una soglia minima da raggiungere prima di poter richiedere l’accredito delle somme accumulate a seguito degli acquisti.

Come scegliere un sito di cashback

Se si è intenzionati ad iscriversi ad un sito che permette di ottenere del cashback, è fondamentale sceglierne uno affidabile e conveniente da utilizzare. In primo luogo, ad esempio, è bene trovare un portale affiliato con i propri brand preferiti, al fine di avere più probabilità di effettuare acquisti mediante la piattaforma. Inoltre, è preferibile scegliere programmi che comprendono più settori, come ad esempio elettronica, articoli di igiene, supermercati, ma anche ricariche telefoniche e prenotazioni di viaggi. Insomma, più il portale è variegato, maggiore sarà la possibilità di utilizzarlo con regolarità. Oltre ai brand partner, prima di iscriversi ad un sito di cashback bisogna leggere con attenzione le condizioni di vendita, soffermandosi sui requisiti di iscrizione, sulle modalità di acquisto e di ritiro delle ricompense accumulate. Infatti, potrebbe non essere conveniente scegliere programmi con soglia di ritiro troppo elevata oppure a scadenza. Bisogna, ovviamente, diffidare dai siti web poco chiari, con un regolamento che non permette di comprenderne appieno il funzionamento. Altro metodo per comprendere l’affidabilità è quello di dare uno sguardo anche alle recensioni online, effettuate dai consumatori che utilizzano un determinato servizio. Ad esempio, quello di Bestshopping è un ottimo servizio di cashback, che ti permetterà di ottenere un rimborso anche di decine di euro sui tuoi acquisti online.

Quali sono i tipi di cashback

Non tutti sanno che oggigiorno esistono ben tre tipologie di cashback, ovvero:

Cashback per i circuiti dei negozi fisici convenzionati;

Cashback per circuiti di negozi virtuali convenzionati;

Cashback con apposite carte di credito.

Per quanto riguarda la prima tipologia di cashback citata, il meccanismo di rimborso si basa solo ed esclusivamente sulle spese effettuate presso le attività commerciali che rientrano in un determinato settore. Si tratta, ad esempio, di piccoli negozi, supermercati, agenzie di assicurazioni ecc, che aderiscono ad un determinato circuito che incentiva i servizi offerti dai vari aderenti grazie al cashback. Il servizio di cashback può essere fornito direttamente dallo stesso circuito di negozi, oppure, da un intermediario il quale può essere sia pubblico che privato. Quasi sempre, per poter ottenere materialmente il cashback è necessario utilizzare un’apposita carta di credito. Su di esse, infatti, gli acquisti effettuati vengono convertiti in “rimborsi“.

Tuttavia, è bene fare una piccola distinzione; esistono “carte cashback” le quali permettono di accumulare dei punti i quali possono successivamente essere convertiti in “rimborsi“. Diverse da queste carte, invece, sono le carte di credito con cashback ovvero carte che permettono non solo di conservare i rimborsi ma anche, e soprattutto, effettuare pagamenti con gli stessi rimborsi ottenuti.

Infine, con riferimento al cashback per i circuiti di negozi virtuali convenzionati, invece, si tratta di un sistema che funziona esattamente come quello sopra descritto per i negozi fisici. Gli utenti devono semplicemente registrarsi (quasi sempre in modo gratuito) ai siti che forniscono il servizio di cashback e possono ottenere i rimborsi facendo acquisti nei negozi virtuali affiliati.

I vantaggi del cashback per gli esercizi commerciali

Garantire il servizio di cashback offre svariati e notevoli vantaggi agli esercizi commerciali. Il vantaggio principale per i negozi è quello di venire a contatto con un numero maggiore di potenziali consumatori grazie alla attrattività della formula. È risaputo, infatti, che la formula “acquista ed ottieni il rimborso con cashback“, attira tantissimi clienti. In poche parole, dietro il pagamento di una piccola somma di denaro (una percentuale della somma spesa dai consumatori), gli esercenti possono aumentare la visibilità della propria attività commerciale e, indirettamente, la possibilità di vendere. Un altro vantaggio, tutt’altro che poco rilevante, è quello di fidelizzare i propri clienti i quali sono spronati a spendere per ottenere un maggiore risparmio.

I vantaggi del cashback per i consumatori

Come è facile da intuire, il cashback offre molteplici vantaggi anche ai consumatori. Questi, infatti, hanno la possibilità di ottenere un ritorno immediato di una percentuale della somma spesa per acquistare un determinato prodotto o servizio. Questo significa, in parole povere, che se una persona spende (ad esempio) 100 euro per acquistare un bene, il commerciante, una volta conclusa la transazione, riconoscerà al cliente una percentuale sulla somma spesa, ad esempio il 10% ovvero 10 euro. Purtroppo questa modalità di cashback non è particolarmente diffusa in Italia, anche se il Governo, come accennato, l’ha sperimentata l’anno scorso. Un’altra possibilità di erogazione del cashback è quella di superare una determinata sogli di spesa, ad esempio i commercianti possono prevedere una soglia minima (100 euro) al di sotto della quale non riconoscono cashback. Ebbene, anche in questi casi i consumatori hanno notevoli vantaggi visto che, in genere, maggiore è la somma spesa, maggiore sarà la somma rimborsata.

Infine, occorre precisare che, almeno per oggi, pare che su tutto ciò che i consumatori “guadagnano” dal cashback non determina conseguenze sul piano fiscale. Questo significa, in poche parole, che non occorre pagare le tasse su tali somme visto che si tratta non di reddito bensì di rimborso promozionale.



