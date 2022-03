Cashback fiscale/ Come funziona? Le detrazioni subito sul conto corrente

Cashback fiscale delle detrazioni: rimborso immediato sul conto corrente

Quasi approvata l’idea di dare il cashback fiscale delle detrazioni direttamente sul conto corrente dei cittadini italiani. Un’idea che garantirebbe di poter ottenere fin da subito il credito che attualmente si ottiene sulla prossima dichiarazione dei redditi.

Fino ad oggi per poter riscuotere il 19% delle detrazioni fiscali, è indispensabile attendere l’anno successivo, nonché alla prossima dichiarazione dei redditi. L’ultima proposta di legge invece, suggerisce di poter riscuotere fin da subito la detrazione, ponendola sotto forma di “ritorno di denaro”.

Gli italiani hanno cominciato a comprendere il funzionamento del cashback fin da quando è stato introdotto quello di Stato. L’idea è di applicare il cashback sulle detrazioni inerenti ad analisi, medicine, cure, assistenza, visite, tutte le ulteriori spese sociosanitarie.

Cashback fiscale delle detrazioni sul conto: come funzionerebbe

Attualmente l’ipotesi teorica sul cashback fiscale per le detrazioni, rimane quella di accreditare nel giro di poco tempo, i soldi sul conto corrente del cittadino. I dubbi sul funzionamento pratico però, rimangono.

Si sta valutando sia l’infrastruttura tecnologica da adottare, che il modus operandi con cui applicare il cashback. Si tratterebbe di una decisione secondo il Governo, non così semplice come si possa pensare. È alquanto importante trovare una soluzione che possa agevolare i cittadini e non rendergli la vita complicata.

Cashback fiscale sulle detrazioni: la scelta in mano al cittadino

In prima battuta, il Governo fa sapere che sembra quasi insostenibile la possibilità di sfruttare la stessa infrastruttura tecnologica adottata nel 2020 / 2021 per erogare il cashback di Stato sulle spese di tutti i giorni.

La chance potrebbe essere quella di comunicare l’IBAN al venditore, a coloro che preferiscono ricevere i soldi sul conto corrente, cosicché al momento dell’acquisto il sistema elaborerà la richiesta nel giro di pochi giorni (quelli utili all’attuale bonifico bancario).

Viceversa, il Governo ha pensato bene di poter dare la possibilità al cittadino, di scegliere l’accredito sul conto corrente tramite bonifico bancario, oppure di attendere il metodo tradizionale e attualmente in vigore “attendere e applicare la detrazione fiscale sulla prossima dichiarazione dei redditi“.

L’opzione di default potrebbe essere quella di lasciare tutto per come si trova, a meno che il cittadino non comunichi espressamente al venditore “di ricevere il cashback fiscale sulle detrazioni sociosanitarie“.

In quel caso, sarebbe il prestatore / venditore a dover comunicare all’anagrafe tributaria la volontà del cittadino, e dunque di ricevere il credito tramite bonifico bancario.











