Cashback novembre 2022/ Nuove iniziative Beko e Napisan per risparmiare soldi

Il cashback del mese di novembre 2022, nonostante non sia quello di Stato, che ormai si è concluso da un po’, è previsto da alcuni noti brand che hanno deciso di dare in una “piccola” percentuale, un rimborso su quanto speso dai consumatori finali. Ma chi aderisce all’iniziativa? E in che porzione?

Il rimborso di alcune aziende, consentirà a molti clienti di poter risparmiare un po’ di soldi. Grazie alla promozione statale passata, tutti o quasi, oggigiorno sanno che cosa si intende per cashback. Non è altro che un ritorno monetario su quanto speso.

Cashback novembre 2022: tutte le iniziative dei noti brand

Come abbiamo accennato, il cashback nel mese di novembre del 2022, è previsto privatamente da parte di alcune catene famose. Abbiamo di fatto, stilato la lista di tutte le iniziative promosse dai brand presenti ed operanti nel mercato italiano.

Cashback novembre 2022: “Rock the Cashback di Beko”

Il cashback Beko che dura fino a tutto novembre 2022 (fino a giorno 30), è promosso in memoria della hit britannica The Clash, prendendo il nome di Rock The Cashback. I clienti potranno ottenere un rimborso che va da 50€ a massimo 150€, per gli acquisti di elettrodomestici (sia a libera installazione che ad incasso), marchiati Beko.

Per usufruire del rimborso monetario è possibile finalizzare l’acquisto presso una delle suddette catene (anche nel loro e-commerce, ma non altrove):

Euronics; Expert; Mediaworld; Trony; Unieuro.

L’acquisto dev’essere compiuto entro e non oltre il prossimo 15 novembre 2022. La domanda può esser inviata online sulla pagina di promozione di Beko.

Cashback di novembre 2022: “Napisan ti rimborsa”

Un altro cashback del noto brand di prodotti igienizzanti, è stato pubblicato lo scorso ottobre, con lo slogan “Napisan ti rimborsa”. Sulla pagina di promozione, è possibile consultare il regolamento per approfondire l’adesione.

In breve, Napisan rimborsa fino al 100% di un solo prodotto su due acquistati e per un costo massimo di 10€. Entro 5 giorni dall’acquisto, andrà caricato lo scontrino che riporta tutti i dettagli.











