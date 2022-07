Cashback postepay/ Come ottenere 10 euro al giorno sui propri acquisti

Il cashback Postepay, che era in scadenza il 30 giugno del 2022, ha ottenuto una proroga. Adesso sarà possibile usufruire del servizio per tutta l’estate, fino al 30 settembre 2022. Grazie a questa iniziativa i consumatori potranno ottenere il massimo del risparmio riscuotendo un successo enorme, al punto di dilungare la data di scadenza.

Ebbene sì, tutti i possessori della carta Postepay, dopo la decisione di Draghi, potranno ottenere ancora il loro cashback effettuando acquisti sia online che in negozio. Questa iniziativa è stata realizzata per promuovere l’utilizzo dei pagamenti con carta.

Cashback Postepay: come usare il bonus

Con la proroga del cashback Postepay, anche i negozi che aderiscono al progetto sono in continua espansione. Grazie all’App Postepay, disponibile sia per Android che iOS, si potranno vedere tutti i negozi nelle vicinanze che aderiscono al piano in modo tale da ottenere sin da subito i rimborsi sugli propri acquisti.

Si hanno quindi ancora due mesi per partecipare alla promozione e ricevere fino a 10 euro al giorno di cashback. Come accennato all’inizio, tutti i possessori della carta Postepay spendendo una cifra minima di 10 euro nei punti vendita che aderiscono al servizio potranno ottenere:

Su un acquisto di 10 euro o superiore, si avrà un rimborso di 1 euro direttamente sulla propria carta, fino a un limite di €10 al giono ;

direttamente sulla propria carta, fino a un limite di ; Su ogni acquistato fatto con Codice Postepay e paga con la medesima carta, si riceveranno 3 euro di cashback sempre su spesa minima di 10 euro.

Per poter partecipare al progetto è obbligatorio scaricare l’App sul relativo store, al termine del download, è necessario associare le carte per poter iniziare a fare acquisti online con la propria carta.

Il consumatore avrà sempre la possibilità di trovare i negozi convenzionati nelle vicinanze, basterà semplicemente andare nella sezione Vicino a te. I rimborsi saranno disponibili entro pochissimo tempo e si trovrà utilizzare l’app per selezionare il metodo di pagamento preferito laddove si riceverà il cashback Postepay.











