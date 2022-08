Cashback sanitario/ Nuova modalità nel 2023 per un rimborso immediato

Il cashback sanitario potrebbe essere attuato a partire dall’inizio del nuovo anno. Quest’ultimo sarà un bonus per quanto riguarda le spese sanitarie accreditate direttamente sul conto corrente, senza la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi.

Nello specifico potrebbe essere introdotto un nuovo cashback per quanto riguarda tutte le spese sanitarie che sono ammesse per la destrazione. Per esempio parliamo il rimborso sui farmaci del 19% senza dover necessariamente attendere la dichiarazione dei redditi per poterli scaricare. Cosa è necessario fare per ottenere il rimborso direttamente sul conto corrente?

Incentivi ecobonus auto/ A chi andranno i soldi stanziati per la transizione ecologica?

Cashback sanitario: come funziona e dettagli

Oggi, per il cashback sanitario, è necessario attendere la dichiarazione dei redditi per ottenere il rimborso sui famarci. La detrazione sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sulle spese sanitarie del 19% subordinata ovviamente al reddito che si possiede. Quindi l’utente paga le spese con carta tracciabile o in contanti, successivamente indica l’importo sul modello Redditi, 730 o in dichiarazione dei redditi.

Indennità chilometrica/ Come viene calcolata e inserita nello stipendio?

Se la persona presenta una dichiarazione precompilata, le spese sono possibili trovarle gi all’interno della dichiarazione dei redditi. Questo succede perché gli operatori sanitari inviano al Sistema Tessera Sanitaria le spese sostenute dai propri clienti durante il corso dell’anno. Quindi eventuali spese che risultano rimborsabili, saranno accreditati sulla busta paga solo dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi.

Il funzionamento del cashback sanitario per gli acquisti, dovrebbe essere uguale a quello che era stato presentato nel 2020/2021. In pratica, quando si sostengono delle spese sanitarie che possono essere rimborsate, si deve comunicare l’intenzione di aderire a questo meccanismo di rimborso.

Bonus 200 euro colf e badanti/ Entro quando devono fare domanda?

Grazie a un codice identificativo che è riportato sia sul mezzo di pagamento, sia sullo scontrino/fattura, permetterà di ricevere il rimborso in modo automatico.Per ottenere il rimborso sanitario ovviamente sarà necessario fornire tutti i dati del proprio conto corrente. Se la persona non volesse aderire a questa formula, può continuare tranquillamente con quella vecchia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA