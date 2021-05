Cashback, verifiche anti-furbetti/ Micro-transazioni “abusive” verranno eliminate

Il governo ha avviato le verifiche nei confronti dei cosiddetti furbetti del Cashback, il programma statale che permette di ottenere un rimborso del 10%, fino ad un massimo di 150 euro, in base ad un preciso numero si transizioni effettuate via digitale, con carte di credito/debito e bancomat ammessi. Il Cashback prevede inoltre il cosiddetto Super Cashback, ovvero, un premio da 1.500 euro destinato solamente ad alcuni fortunati (100mila in totale), coloro che hanno effettuato più acquisti di tutti entro il mese di giugno.

In vista della chiusura del primo semestre, come riferito dal Corriere della Sera e dall’agenzia Ansa, è stato spedito un messaggio ai vari utenti iscritti al programma, avvisando loro dei controlli in arrivo. Nel mirino, come accennato in apertura, vi sono i furbetti, ovvero, coloro che hanno eseguito una serie di micro-transazioni molto sospette e nell’arco di pochi minuti; in poche parole, hanno di fatto frazionato l’acquisto in più transizioni di modo da scalare la fatidica classifica e mettere le mani sul malloppo. Del resto, per la graduatoria, conta il numero di acquisti, non il valore, di conseguenza acquistare uno smartphone o un caffè, non cambia nulla agli occhi dello stato.

CASHBACK, VERIFICHE ANTI-FURBETTI: “TRANSAZIONI ANOMALI E RICORRENTI…”

Ecco perchè è partito il messaggio di avviso da parte dell’applicazione IO, quella ufficiale che gestisce il Cashback, e che avvisa di controlli su «transazioni anomale», che sono «ricorrenti», di «importo irrisorio» ed effettuate in «numero elevato presso lo stesso esercente lo stesso giorno». Queste transazioni, se accertate siano “furbette”, verranno stornate dal computo totale degli acquisti, di conseguenza, è probabile che a breve la classifica venga notevolmente ridimensionata con il malumore di qualcuno.

Una decisione annunciata nelle scorse settimane dal governo Draghi, e il cui esito sarà anche utile per «proporre eventuali modifiche» allo stesso programma. Ricordiamo che il Cashback è stato introdotto dal governo Conte per favorire i pagamenti tracciabili ed eliminare il “nero”. Molte forze politiche, a cominciare da Fratelli d’Italia, l’hanno fortemente criticato.



