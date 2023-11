Casi antisemitismo in aumento, Cardona “minaccia” scuole e università Usa/ “Stop ai fondi pubblici”

Il ministro dell’Istruzione Miguel Cardona ha affermato che le università potrebbero perdere i finanziamenti federali se non riuscissero ad affrontare l’antisemitismo. Le parole sono arrivate in seguito ad un incontro del mese scorso con i leader ebrei allarmati dal crescente antisemitismo nei campus a seguito della guerra. Cardona ha lanciato il suo avvertimento in un’intervista alla CNN lunedì e il giorno successivo ha pubblicato una lettera che ricorda alle scuole finanziate dal governo federale il loro obbligo di proteggere gli ebrei e le altre minoranze.

“Vorrei fornire supporto a queste università, fornire orientamento”, ha spiegato all’emittente. “E se ci sono atti gravi, voglio assicurarmi che stiamo indagando. Alla fine, se dovessimo trattenere i dollari da un campus che si rifiuta di conformarsi, lo faremmo”. Il ministro dell’Istruzione non si è nascosto: è pronto a fare pressione sui college affinché agiscano e facciano rispettare le minoranze. Nel comunicato di martedì, Cardona ha affermato che vi è stato un massiccio picco di antisemitismo nei campus da quando i terroristi di Hamas hanno colpito Israele il 7 ottobre, dando inizio alla guerra.

Cardona: “Aumento dei casi di antisemitismo è traumatico”

Cardona, nella lettera scritta alle scuole pubbliche e alle università, ha affermato: “L’aumento delle denunce di episodi di odio nei nostri campus universitari è profondamente traumatico per gli studenti e dovrebbe allarmare tutti gli americani. L’antisemitismo, l’islamofobia e tutte le altre forme di odio vanno contro tutto ciò che rappresentiamo come nazione”. La lettera inviata martedì alle università che ricevono fondi federali, firmata da Catherine Lhamon, vicesegretaria del dipartimento per i diritti civili, parla nel primo paragrafo “un aumento allarmante di inquietanti incidenti antisemiti e di minacce contro ebrei, israeliani, musulmani, Studenti arabi e palestinesi nei campus universitari e nelle scuole P-12”.

“Scrivo per ricordare ai college, alle università e alle scuole che ricevono assistenza finanziaria federale la loro responsabilità legale ai sensi del Titolo VI del Civil Rights Act del 1964 e dei suoi regolamenti di attuazione (Titolo VI) di fornire a tutti gli studenti una scuola un ambiente libero da discriminazioni basate sulla razza, sul colore o sull’origine nazionale, compresi gli antenati condivisi o le caratteristiche etniche”, ha affermato Lhamon nella sua lettera. “È vostro obbligo legale ai sensi del Titolo VI affrontare la discriminazione vietata contro gli studenti e altri nel vostro campus – compresi coloro che sono o sono percepiti come ebrei, israeliani, musulmani, arabi o palestinesi – nei modi descritti in questa lettera”.











