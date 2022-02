Casino Royale/ Su Rete 4 Daniel Craig è James Bond

Casino Royale, film di Rete 4 diretto da Martin Campbell

Casino Royale va in onda oggi, 19 febbraio, dalle ore 21.20 su Rete 4. Si tratta di un film che ha debuttato al cinema nell’anno 2006 e che appartiene ai generi cinematografici azione, avventura, thriller e spionaggio. Questo film è stato diretto da Martin Campbell mentre la sceneggiatura è stata scritta da Paul Haggis, Neal Purvis e Robert Wade.

All’interno del cast del film ci sono diversi volti cinematografici molto noti come Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen, Judi Dench, Jeffrey Wright, Giancarlo Giannini, Simon Abkarian, Ivana Milicevic, Tobias Menzies e Claudio Santamaria. Le musiche di questo film sono state realizzate dal maestro David Arnold mentre la fotografia è stata curata da Phil Meheux.

Casino Royale, trama del film: una promozione di grado

Leggiamola trama di Casino Royale. La spia James Bond è stata appena promossa con il grado di doppio 00 dopo che ha completato una missione molto particolare. James infatti, ha ucciso due traditori appartenenti al servizio segreto britannico mentre si trovava in una missione a Praga. L’agente 007 viene quindi inviato a Madagascar per proteggere un noto diplomatico da un’ambasciata, ma viene rilevato dalle telecamere del luogo facendo un brutto pasticcio. Per questa ragione, viene sollevato dall’incarico e dalla missione.

Tuttavia, decide di indagare in modo autonomo perché poco convinto di ciò che è successo in Madagascar. Arriva da solo fino alle Bahamas e li sventa un secondo attentato. Questa strada fatta di inganni e omicidi lo condurrà da un misterioso uomo che sta cercando di diventare sempre più ricco.

Il suo nome è Le Chiffre, è un esperto matematico e pokerista, che vende azioni allo scoperto che saranno destinate a fallire a causa degli attentati e degli assalti che lui stesso organizza. Bond incontrerà Le Chiffre e lo sfiderà sotto ogni punto di vista: mentale e fisico. Alla fine comunque, sarà sempre l’agente segreto britannico ad avere l’ultima parola, ma non mancheranno colpi di scena e tradimenti da parte di quelli che in un primo momento sembravano insospettabili.

Il video del trailer del film “Casino Royale”





