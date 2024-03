Caso Acerbi-Juan Jesus, denuncia penale in arrivo?/ Valutazioni in corso con il Napoli (oggi 27 marzo 2024)

CASO ACERBI-JUAN JESUS, IN ARRIVO UNA DENUNCIA PENALE?

Il caso Acerbi-Juan Jesus si è esaurito? Sembrerebbe di no, almeno stando alle ultime indiscrezioni che sono state riportate da Il Mattino. Intanto, bisogna riavvolgere il nastro: ieri è arrivato il tanto atteso comunicato del Giudice Sportivo, che ha assolto Francesco Acerbi dalle accuse di insulti razzisti a indirizzo di Juan Jesus. In buona sostanza la decisione è stata presa per mancanza di prove: non c’erano immagini né testimoni che potessero certificare quanto accusato dal difensore del Napoli. Acerbi dunque non sarà multato o squalificato; non è però finita qui, perché il brasiliano e la società partenopea l’hanno presa tutt’altro che bene.

Caso Acerbi-Juan Jesus, striscioni contro il nerazzurro/ Attese le parole del difensore (27 marzo 2024)

Sembra incredibile che si sia arrivati a questo, ma si parla di una possibile denuncia penale da parte di Juan Jesus: il difensore non può più fare ricorso alla giustizia sportiva, ma starebbe pensando di procedere per altre vie con il suo procuratore Roberto Calenda. Eppure, va ricordato, inizialmente era stato proprio Juan Jesus a derubricare i possibili insulti razzisti, parlando di cose di campo; poi, qualcosa deve essere successa se improvvisamente il tono dell’accusa è cambiato, tanto da arrivare a una denuncia penale nei confronti di Acerbi. Staremo a vedere, il difensore dell’Inter per ora non ha parlato (ma potrebbe farlo nelle prossime ore) ma il Napoli pensa ad altro.

Calciomercato Juventus News/ Idea Goretzka, il costo è alto ma Giuntoli ci lavora (oggi 27 marzo 2024)

LE INIZIATIVE DEL NAPOLI

Infatti, il caso Acerbi-Juan Jesus potrebbe avere una coda anche “emozionale”, se così vogliamo chiamarla, il prossimo sabato. Il Napoli ospiterà l’Atalanta al Diego Armando Maradona, nella partita valida per la 30^ giornata di Serie A; secondo la Gazzetta dello Sport, la società partenopea starebbe valutando la possibilità di scendere in campo con una maglietta di supporto per Juan Jesus (la scritta sarebbe #IostoconJJ). Non solo: Giovanni Di Lorenzo sarebbe anche pronto a cedere la fascia di capitano al suo compagno di squadra.

Un altro gesto di solidarietà che però andrà anche approvato da Francesco Calzona, che torna a Napoli dopo aver guidato la nazionale slovacca; ad ogni modo però, in termini generali, possiamo dire che queste due iniziative da parte della società partenopea lasciano intendere come la questione sia tutt’altro che risolta, e del resto già ieri il comunicato ufficiale emesso del Napoli andava proprio nella direzione di una battaglia non esaurita. Staremo a vedere cosa succederà; il fatto certo, o almeno così parrebbe, è che per la giustizia sportiva Acerbi non ha insultato Juan Jesus con epiteti razzisti, o quantomeno non ci sono le prove sufficienti per affermarlo con certezza.

Caso Acerbi-Juan Jesus, la sentenza ufficiale/ Cosa rischia il difensore dell'Inter? (26 marzo 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA