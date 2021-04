Caso Alex Schwazer/ Le Iene “Ecco come sarebbe stato manipolato il campione di urina”

Assolto dalla giustizia ordinaria italiana dall’accusa di doping, ma ancora squalificato per quell’episodio del 2016: il caso Alex Schwazer tiene banco e Le Iene questa sera faranno nuovamente il punto della situazione, con importanti novità. Il nuovo servizio di Antonino Monteleone spiegherà ancora una volta perché la squalifica nei confronti dell’atleta sarebbe sbagliata, ricordando che la medaglia d’oro di Pechino 2008 continua a parlare di complotto nei suoi confronti.

Alex Schwazer ha infatti sostenuto a più riprese di essere stato punito con un complotto per aver fatto il nome di alcune persone coinvolte nel giro del doping nel corso della confessione della sua positività del 2012. Come già sottolineato, l’atleta è già stato prosciolto dal Tribunale di Bolzano per la positività del 2016 – «urine manipolate per farle risultare positive» – ma la squalifica internazionale a 8 anni resta in vigore. Squalifica che non gli consentirebbe di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo…

LE IENE, GLI AGGIORNAMENTI SUL CASO ALEX SCHWAZER

La Wada prosegue senza sosta la sua lotta contro Alex Schwazer – ha ribadito di aver fornito evidenze scientifiche oltre ogni ragionevole dubbio contro l’atleta nostrano – sottolineando che la tesi del complotto non ha prove. Le Iene hanno analizzato le anomalie e le bugie citate dal Tribunale di Bolzano nella sentenza di assoluzione. Nel servizio che verrà mandato in onda questa sera ci sarà l’intervista a Richard McLaren, giurista e professore universitario canadese, noto per l’inchiesta sul “doping di Stato” della delegazione russa durante le Olimpiadi invernali del 2014 a Sochi, in Russia. Ma non solo: il comandante dei Ris di Parma, colonnello Gianpietro Lago, spiegherà punto per punto come sarebbe stato manipolato il campione di urina di Alex Schwazer. La Wada, come dicevamo, non fa passi indietro: anche il professor Vincenzo Pascali del Policlinico “Gemelli” di Roma, tecnico per la Wada (agenzia mondiale antidoping, ndr), nega l’anomalia avvenuta.

