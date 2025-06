La Corte Penale Internazionale si è pronunciata sul caso Almasri deferendo l'Italia al Consiglio di Sicurezza Onu per inadempienza

Sul caso Almasri si è pronunciata la Corte Penale Internazionale de L’Aja, che ha chiesto il deferimento dell’Italia per inadempienza al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in quanto il governo non avrebbe fornito una valida spiegazione nè giustificazioni adeguate sulla richiesta di estradizione, a tre mesi dall’arrivo della comunicazione in merito alle accuse sui crimini di guerra e contro l’umanità. Per i magistrati della Procura, che hanno prodotto sulla questione un documento di 14 pagine, l’Italia non ha rispettato gli obblighi, impedendo così alla Corte di esercitare le proprie funzioni.

L’accusa in particolare è stata rivolta al Ministro della Giustizia Nordio, che avrebbe avuto un ruolo fondamentale nella mancata cooperazione non eseguendo quanto richiesto e dichiarando di non avere la certezza sulla data dei delitti commessi. All’istanza, come sottolinea Repubblica, è stata allegata anche la comunicazione della Libia, nella quale veniva suggerito l’iter per l’estradizione, non in modo formale ed ufficiale, ma con una lettera scritta dall’Ambasciatore che chiedeva collaborazione per il raggiungimento di un “obiettivo comune” in virtù delle “solide relazioni bilaterali“.

Caso Almasri, Corte Penale Internazionale chiede deferimento al Consiglio di Sicurezza Onu

Chiesto il deferimento dell’Italia per il caso Almasri, con l’istanza della Corte Penale Internazionale, i magistrati hanno rimandato la valutazione all’Assemblea degli Stati dopo formale constatazione di inadempimento. Il governo è stato accusato di aver passivamente accettato la richiesta di estradizione della Libia, senza che sia stato fornito alcun mandato di arresto, come prova la documentazione allegata che non include la prova che possa giustificare il successivo rilascio e come conferma anche la spiegazione fornita dal sottosegretario Mantovano che aveva dichiarato che la valutazione aveva escluso un obbligo immediato.

Come spiega nei vari punti la Procura della Cpi: “Nonostante l’esistenza di entrambe le richieste, Almasri non è stato nè arrestato nè consegnato alla Corte, ma trasferito liberamente a Tripoli dove è stato accolto dalla folla festante“. In pratica, l’Italia non ha nè collaborato nè fornito motivazioni valide per questa mancanza, oltre al fatto che viene sollevata anche la questione della segretezza mantenuta dalle autorità consapevolmente, che hanno comunicato solo dopo 36 ore l’arresto da parte della Digos, presumibilmente per il timore di sollevare una polemica pubblica.