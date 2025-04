Dopo diverse settimane di stallo, alla fine la Corte penale internazionale (o semplicemente CPI) è tornata a puntare i riflettori sul caso Almasri e – soprattutto – sull’Italia e sul suo presunto ruolo nella liberazione del generale libico ricercato e sulla mancata cooperazione con la Corte ai sensi dello Statuto di Roma; il tutto per concedere formalmente al governo altro tempo per depositare le sue memorie difensive sul caso Almasri, esortando al contempo Roma affinché fornisca il più rapidamente possibile delle risposte senza ostruire il proseguo delle indagini ufficiali.

Facendo prima di tutto un passo indietro, è bene ricordare che il generale libico Almasri – accusato di crimini contro l’umanità per il pugno duro e le torture contro i migranti all’interno del carcere di Mitiga che dirige – venne arrestato lo scorso 19 gennaio mentre si trovava a Torino con il suo entourage su mandato da parte della CPI: dopo due giorni però il generale venne scarcerato ed espulso a bordo di un aereo di stato vero la Libia.

Il caso suscitò non poche critiche a livello nazionale ed internazionale, e la versione ufficiale vorrebbe che Almasri fu liberato per un semplice errore procedurale dato che non venne interpellato il Ministero della Giustizia: in questi mesi i ministri Piantedosi e Nordio (quest’ultimo anche al centro di un tentativo di sfiducia che non è andato a buon fine) hanno più volte riferito in Parlamento sull’accaduto; mentre al contempo sia il Tribunale di Roma che la stessa CPI hanno avviato indagini indipendenti sul caso.

La CPI concede un rinvio per le memorie difensive sul caso Almasri, ma avverte l’Italia: “Non si vada oltre il 22 aprile”

Venendo proprio alla CPI – e qui trovate tutti i dettagli del caso -, l’indagine verterebbe attorno all’ipotesi di ‘Ostacolo all’amministrazione della giustizia‘ in violazione dell’articolo 70 dello Statuto romano con il quale si creò la Corte: tutto sarebbe partito su spinta di un rifugiato sudanese che in quel carcere venne torturato dallo stesso Almasri e dai suoi sottoposti; mentre se l’Italia – ed in particolare la premier Meloni e gli stessi ministri Piantedosi e Nordio – venisse giudicata colpevole dai giudici internazionali rischierebbe di finire al centro di una seconda indagine da parte del Consiglio di sicurezza dell’ONU.

Tornando al presente, la CPI aveva già intimato a Roma di depositare la sua memoria difensiva sul caso Almasi lo scorso 17 febbraio fissando la data ad un mese esatto dopo, ma proprio il 17 marzo venne chiesta una proroga appellandosi al fatto che le osservazioni non potevano essere condivise perché protette dal “segreto delle indagini preliminari“: oggi la Corte ha concesso una proroga fino al prossimo 22 aprile, termine entro il quale Roma dovrà depositare la memoria o fornire delle ragioni solide per ottenere un secondo rinvio.

Secondo la Corte – infatti – l’indagine avviata per accertare la “mancata cooperazione” da parte dell’Italia sul caso Almasri sarebbe del tutto “indipendente” da qualsiasi altro “procedimento nazionale”, a maggior ragione se avviati in un momento successivo al 17 febbraio in cui la CPI ha iniziato la procedura di indagine: in tal senso la prima proroga del termine di presentazione è possibile, ma non si può procedere ad un “rinvio indefinito” e – pertanto – Roma è invitata dai giudici internazionali a “presentare le proprie osservazioni il prima possibile”.