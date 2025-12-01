L'AIA valuta l'inserimento del Var a chiamata dopo le numerose polemiche arbitrali di questo campionato

L’idea dell’AIA sul Var a chiamata

Anche quest’anno ogni domenica di Serie A si crea almeno un caso arbitrale e numerose polemiche legate a questo che pongono dubbi sulla capacità della classe arbitrale e sul poter avere un campionato equilibrato alla fine della stagione, vinto da chi è stato più bravo e non da chi ha subito meno errori. Queste polemiche nascono nonostante e in alcuni casi anche per colpa del Var, il cui regolamento rimane ancora molto difficile da comprendere tanto che ogni settimana viene messo in dubbio da giocatori, tecnici, dirigenti e giornalisti e che l’AIA sta pensando di cambiare.

L’associazione Italiana Arbitri infatti sta valutando di apportare una modifica che avrebbe un risvolto importantissimo sul futuro della Serie A, di tutto il calcio mondiale, e sul futuro della tecnologia nel mondo del calcio, ovvero l’introduzione del Var a chiamata, ormai argomento di discussione da diversi anni. La modifica però non sarebbe semplicemente questa ma vedrebbe un cambiamento radicale di tutto il sistema Var, che lo trasformerebbe nel FVS, Football Video Support, sistema già in sperimentazione in Serie C e che andrebbe a depotenziare l’intervento della tecnologia.

Come funzionerebbe il Var a chiamata pensato dall’AIA

Il primo cambiamento che l’AIA andrebbe a mettere è quello della rimozione della Sala Var di Lissone e la sua possibilità di chiamare il direttore di gara per andare a valutare un ipotetico errore o prendere decisioni in caso di semplice silent check. Al suo posto verrebbe aggiunto un quinto uomo a bordo campo con il solo compito di far scorrere le immagini al monitor per l’arbitro di campo ma senza alcun potere decisionale, o possibilità di suggerire eventuali decisioni, questo si andrebbe a legare con il Challenge per gli allenatori che già diversi sport utilizzano.

La possibilità di richiedere la revisione di un episodio o di una decisione potrebbe essere utilizzata dai tecnici due volte a partita ma solo in alcuni casi specifici ovvero i gol, i rigori e i rossi diretti assegnati o non concessi, e lo scambio d’identità, se la chiamata si rivelerà poi corretta il Challenge non verrebbe sprecato ma verrebbe mantenuto dall’allenatore. Questo possibile cambiamento è stato preso in considerazione per permettere agli arbitri di campo di riassumere il ruolo di unico organo decisionale durante la partite e soprattutto per fare in modo che il peso di eventuali errori o quello di eventuali decisioni corrette ricada solamente sulle loro spalle.