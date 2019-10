CASO BIBBIANO/ Il Tribunale dei Minori: “Il sistema è sano”, respinta ogni accusa

Si sgonfia, se non del tutto, quasi del tutto, il cosiddetto Caso Bibbiano, che per mesi ha tenuto incollata mezza Italia a quello che i media avevano strombazzato come uno dei più gravi crimini della nostra storia. L’accusa, nei confronti di assistenti sociali, psichiatri, anche il sindaco della località in provincia di Bologna, era quella di aver organizzato un vero e proprio traffico di minori, sottraendoli alle famiglie biologiche per poi rivenderli a famiglie adottive. Il tutto senza che ci fossero gli estremi per accusare i genitori naturali di maltrattamenti o cattiva educazione. Naturalmente lo scandalo era stato cavalcato da certi politici, in particolare gli esponenti del Movimento Cinque Stelle che avevano messo sotto accusa l’intero Pd, in quanto l’amministrazione comunale di Bibbiano è di quel partito.

IL SISTEMA BIBBIANO E’ SANO

Arriva adesso, dopo una lunga e approfondita indagine denominata Angeli e demoni, il verdetto del tribunale dei minori che sentenzia che a Bibbiano non è successo nulla di quanto era stato detto: su cento fascicoli esaminati non è stata riscontrata nessuna anomalia. Il sistema Bibbiano nei confronti dei minori viene dunque definito sano. Su 85 casi esaminati il tribunale ha deciso che i minori posso rimanere con i genitori adottivi in quanto non si riscontra alcun abuso. In circa trenta casi le famiglie saranno affiancate da operatori con il compito di affrontare eventuali casi difficili. Solo in 15 casi è stato deciso l’allontanamento dei minori. Solo 7 genitori in tutto hanno fatto ricorso ma le richieste sono state respinte dalla corte di appello. Si chiude così con annulla di fatto un caso cavalcato in modo giustizialista da media e politici.

