“Caso” Blanco: il giudizio del padre sulle indagini/ “Nessuno andrà più a Sanremo…”

Il caos mediatico generato dalle azioni più che note di Blanco sul palco del Festival di Sanremo 2023 non accenna a placarsi. Dopo la valanga di critiche per l’artista che, in seguito ad un problema tecnico, ha pensato bene di distruggere la coreografia, la questione ha preso di recente anche una piega di carattere giudiziario. La procura di Imperia ha infatti aperto un’inchiesta per danneggiamento dopo la distruzione dei fiori a Sanremo da parte di Blanco.

A nulla sono serviti dunque i tentativi di scuse da parte del giovane artista; prima con una lettera e poi con una canzone – poi cancellata – Blanco aveva dimostrato quanto fosse consapevole di aver effettivamente esagerato sul palco del Festival di Sanremo 2023. La procura di Imperia ha comunque deciso di dare seguito alle accuse di danneggiamento ai danni dell’artista e sulla questione ha deciso di intervenire anche il padre dal rapper, Riccardo Fabbriconi. “Purtroppo, quella che è stata portata avanti nei confronti di mio figlio è un’iniziativa mai intrapresa prima e destinata a creare un precedente: si rischia che al Festival di Sanremo non ci voglia andare proprio più nessuno“.

Riccardo Fabbriconi – padre di Blanco – commenta dunque in maniera piuttosto critica le accuse rivolte al figlio da parte della procura di Imperia. Il suo giudizio è racchiuso in un’intervista rilasciata per il settimanale DiPiù dove il genitore ha spiegato: “Prima di valutare che cosa fare bisogna entrare in possesso della documentazione relativa a ciò che gli è stato contestato”. La famiglia di Blanco sarebbe dunque in attesa di conoscere le reali pretese e accuse avanzate ai danni del figlio prima di procedere per vie legali.

“Noi stessi in famiglia non vediamo l’ora di leggere quelle carte: vogliamo avere un’idea esatta di quello che è successo e di quello che è contestato a nostro figlio. Soltanto in seguito ci potremo esprimere e lo faremo in un comunicato stampa”. Riccardo Fabbriconi, padre di Blanco, svela dunque di non essere ancora a conoscenza di quelli che sono i dettagli giudiziari alla base dell’inchiesta ai danni del figlio. Il genitore ha inoltre sottolineato quanto la vicenda stia avendo ripercussioni sulla tenuta psicologica di Blanco; situazione palesata in primis dalla madre in una precedente intervista. A questo punto, non resta che attendere i risvolti legali e il conseguente comunicato della famiglia sulle azioni che seguiranno.











