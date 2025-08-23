Raoul Bova nella bufera: Fabrizio Corona svela “oltre dieci donne”. Scoppia la guerra legale e il Re dei paparazzi annuncia ricorso.

Fabrizio Corona continua a parlare del caso Bova, aggiungendo dettagli su dettagli nonostante l’attore stia facendo di tutto – a suon di denunce – per affossare le indiscrezioni. Il Re dei Paparazzi era stato il primo a parlare del tradimento nei confronti di Rocío Muñoz Morales, facendo sentire a tutti gli audio di Raoul Bova e della ventitreenne Martina Ceretti. Anche se l’attore attualmente impegnato nelle riprese di Don Matteo non ha esitato a difendersi tramite vie legali, le rivelazioni non si fermano.

Raoul Bova è riuscito a far cancellare una parte del podcast di Fabrizio Corona, dato che il Garante della Privacy ha dichiarato come illegale la porzione di audio diffusa pubblicamente tra lui e la modella. Ma il Re dei Paparazzi mica ha gettato la spugna, anzi! Sui social ha voluto riprendere il discorso sul caso Bova rivelando altri retroscena scioccanti. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Fabrizio Corona pronto a fare ricorso dopo decisione sugli audio di Bova

Raoul Bova si trova al centro delle polemiche, e l’ex compagna Rocío Muñoz Morales pare essere furiosa con lui. Dopo aver sentito l’audio del tradimento, si è mobilitata per avere la custodia esclusiva delle figlie. E come dicevamo, Fabrizio Corona ha rincarato la dose: “Non c’interessa fare la guerra con lui“, ha spiegato in seguito al podcast, “Dopo la puntata, abbiamo raccolto testimonianze di più di dieci donne con cui avrebbe avuto rapporti negli ultimi quattro anni, come nel caso di una relazione che va avanti da tre anni, documentata da chat e audio, con una donna di nome Flaviana Basta“.

Insomma, Corona è riuscito a far saltare fuori i nomi di altre persone con le quali l’attore avrebbe tradito Rocío Muñoz Morales ma queste donne non hanno mai rilasciato il consenso per la diffusione degli audio. Per questo motivo, ha deciso di concludere definitivamente il suo ‘impegno’ nel caso Bova: “La vicenda, per noi, si chiude qui. Bova per noi è e rimane un essere speciale dal sorriso meraviglioso e gli occhi sssspaccanti“. Intanto, Fabrizio Corona ha sottolineato di voler fare ricorso di fronte al provvedimento del Garante della Privacy, che senza aver fatto nemmeno un processo, ha disposto la rimozione di una parte del video. “Ci è stata concessa la possibilità di fare ricorso, che siamo certi vinceremo“, ha spiegato. Ne vedremo delle belle.