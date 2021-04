Caso Ciro Grillo/ Video con scena sess* pubblico? Mossa difesa “processo non in tv”

Ormai da giorni il caso di Ciro Grillo, il giovane figlio di Beppe, fondatore del M5s, accusato di presunto stupro di gruppo insieme ad altri suoi tre amici ai danni di una giovane studentessa è letteralmente esploso a livello mediatico. A contribuire ad accendere i riflettori sul fatto di cronaca a distanza di due anni dall’accaduto ed alla vigilia della decisione di rinvio a giudizio è stato il video postato sui social da Beppe Grillo nel quale prendeva le difese del figlio ed in qualche modo poneva il dubbio sulla veridicità delle accuse da parte della 19enne che ha denunciato la presunta violenza di gruppo. Mentre si rincorrono le indiscrezioni giudiziarie ed in tanti si avvicendano a commentare l’accaduto, la difesa di Grillo avrebbe iniziato a pensare al contrattacco. A svelarlo è stato Il Fatto Quotidiano, poi ripreso da Il Giornale, secondo cui la mossa della difesa potrebbe essere rappresentata dalla “pubblicazione del video per mettere le cose in chiaro”.

Nel dettaglio, non è da escludere che i difensori di Grillo abbiano pensato alla possibilità di rendere noto il video che riprende la scena di sesso tra S.J., la studentessa italo-norvegese, ed il gruppo di amici del figlio di Beppe Grillo. In questo momento delicato, pare che alcuni familiari dei ragazzi coinvolti abbiano chiesto di modificare la strategia comunicativa ad oggi adottata.

CASO CIRO GRILLO, LA CONTROMOSSA DELLA DIFESA

Secondo le indiscrezioni riprese da Il Giornale, domani potrebbe svolgersi una riunione tra tutti i legati che difendono i ragazzi coinvolti nel caso di Ciro Grillo al fine di discutere la proposta comunicativa e fare il punto sulla vicenda. L’eventuale pubblicazione del video, secondo il presunto ragionamento della difesa, potrebbe essere utile a fare chiarezza su quanto realmente avvenuto. Al momento, infatti, le due versioni restano agli antipodi. Da una parte gli avvocati delle parti civili mirano a dimostrare la violenza sessuale e lo stato di debolezza della giovane, mentre la difesa dei quattro ragazzi vorrebbe dimostrare come la giovane fosse consenziente. “Per noi il processo va condotto in aula, non sulla stampa o in tv. Certo, siamo consapevoli che in questo momento questa scelta possa significare esporsi a un massacro mediatico”, sarebbe la loro posizione. Sarà confermato il cambio di passo in merito alla gestione comunicativa de caso?

