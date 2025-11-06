Appalti, nomine e assunzioni: per la Procura Cuffaro e Romano hanno creato un sistema di influenze in Sicilia e meritano l’arresto. Deciderà il gip. Ma...

Una storia che si ripete. Da una parte un tenente colonnello dei Carabinieri che avverte di indagini in corso, dall’altro una dirigente generale che consegna i bandi agli amici prima che questi vengano pubblicati, in modo da favorire qualcuno dandogli più tempo per preparare la propria partecipazione. Nel mezzo le nomine di manager della sanità di presidenti di consorzi e aziende regionali, le gare per l’acquisto di servizi, i percorsi di stabilizzazione dei precari. Tutto governato (se non pilotato) da un vero e proprio comitato d’affari che è tornato a gestire la Sicilia.

È il quadro che disegna la Procura di Palermo in 246 pagine nelle quali raccoglie conversazioni intercettate, documenti sequestrati e ricostruzioni. Un quadro che, però, non disegna in maniera diretta il ruolo di tutti gli indagati. Alcuni di questi, almeno uno in particolare, si vede muovere accuse solo “de relato” ovvero perché altri parlano di lui e del suo ruolo.

Un passo indietro

Ma facciamo un passo indietro all’inizio di questa storia. La vicenda esplode martedì 4 novembre quando dalla Procura di Palermo parte un comunicato stampa diffuso a 4 o 5 giornalisti, non di più. Di fatto le agenzie di stampa e un giornale.

La Procura ha chiesto al Gip gli arresti domiciliari per 18 persone. Si tratta dell’ex presidente della Regione siciliana Totò Cuffaro, oggi segretario nazionale della nuova Dc, del suo deputato capogruppo all’Ars Carmelo Pace (la Dc è parte della maggioranza che regge il governo Schifani e conta 5 deputati e 2 assessori), del deputato nazionale Saverio Romano, coordinatore politico nazionale di Noi Moderati (anche Noi Moderati è parte della maggioranza in Sicilia ma senza portafoglio). Con loro anche alcuni collaboratori storici di Cuffaro, manager della sanità, un presidente di Consorzio di bonifica ed altri.

Non ci sono arresti perché, per effetto della riforma della giustizia, per i reati contro la pubblica amministrazione il Gip prima di decidere deve interrogare gli indagati e solo sulla base delle risposte dovrà stabilire se sia il caso di procedere ad un arresto.

Nell’arco della giornata arrivano a tutti gli inviti a comparire, 8 pagine con 4 episodi contestati: due appalti di servizi dell’Asp di Siracusa, un concorso per 15 assunzioni all’Ospedale Villa Sofia di Palermo, un appalto del Consorzio di bonifica della Sicilia occidentale.

Secondo la Procura, Cuffaro e Romano hanno messo in piedi un sistema di influenze attraverso il quale controllano manager e funzionari e spartiscono le gare in cambio di assunzioni e altro. Tutto teso a confermare e consolidare il proprio sistema di clientele politiche.

Nell’arco delle prime 24 ore, le 4 accuse cominciano a perdere forza. Il concorso a Villa Sofia del quale Cuffaro avrebbe stabilito i 15 vincitori sembra sia un percorso di stabilizzazione di 15 precari e dunque i nomi sarebbero quelli. Solo per fare un esempio.

Ma 24 ore dopo iniziano a filtrare i contenuti delle altre 246 pagine e arrivano altre sorprese. Indagato per rivelazione di segreto d’ufficio sarebbe il tenente colonnello Stefano Palminteri, per altro reato, invece, la dirigente generale della Regione Maria Letizia Diliberti. Sarebbero loro il fulcro di due delle nuove (per noi) accuse che emergono nell’ambito dell’inchiesta su appalti truccati non solo in sanità. Accuse che fanno scalpore soprattutto per la similitudine con quelle che vennero mosse a Cuffaro all’inizio degli anni duemila. Allora, poi, arrivò anche l’aggravante del favoreggiamento a un personaggio vicino a Cosa nostra, ma il sistema contestato era simile. Un carabiniere (allora un maresciallo) che passava informazioni e così via.

Per quella vicenda Cuffaro fu condannato e scontò 4 anni e 11 mesi, uscendo dal carcere il 13 dicembre 2015. Possibile che dieci anni dopo Cuffaro abbia rimesso in piedi il medesimo sistema? Una cosa che sorprende per mille motivi.

Dall’altro lato, però, colpisce che la Procura consideri reato l’attivismo del segretario della Dc nell’indicare i nomi dei manager della sanità, tre nello specifico per Siracusa, Enna e Palermo. Un’attività che viene individuata dalle cronache come “politica”. L’applicazione del manuale Cencelli può dunque essere diventato un reato? Difficile a dirsi fin quando non saranno note per intero le accuse e la base sulla quale poggiano.

L’altro nodo

Ma tutto questo non basta. C’è un altro tema. Da Roma tuona contro l’indagine il deputato nazionale Saverio Romano. Definisce la vicenda un “orrore giuridico” il coordinatore politico di Noi Moderati, e poi attacca uno dei magistrati inquirenti. “Non credo ai complotti, non faccio dietrologie – dice durante una conferenza stampa appositamente convocata – ma leggere il profilo della pm Giulia Falchi (candidata all’Anm nel 2025 nella lista di AreaDg) è inquietante”.

Romano cita testualmente una frase prelevata proprio dal profilo della magistrata sottolineando come per lei “è necessario, in primo luogo, difendere il nostro ruolo da quei disegni politici che mirano chiaramente ad intaccare l’efficacia della giustizia”.

Una frase che l’esponente di NM interpreta come una evidente dichiarazione politica: “Questo mi preoccupa” aggiunge “ma non viene meno la mia fiducia nella magistratura e per questo voglio contribuire a migliorarla. Sono uno strenuo difensore della legge appena approvata sulla separazione delle carriere e del sorteggio per il CSM perché una delle malattie è il correntismo e serve la responsabilità civile dei magistrati, troppi processi sono finiti nel nulla senza che chi li ha messi in piedi abbia avuto almeno un richiamo, una censura”.

C’è, poi, una domanda che serpeggia in ambienti legali: come è possibile che sia stato chiesto l’arresto (ai domiciliari) anche di Romano senza che ci sia mai stato un passaggio dalla giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati?

Protezione civile e Ponte sullo Stretto

Ma lo stillicidio di indiscrezioni continua e oltre agli appalti della sanità e a quelli riguardanti il consorzio di bonifica arrivano accuse anche sulla gestione dei fondi di Protezione civile con un imprenditore che avrebbe chiesto a Cuffaro di intercedere col capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina. E dalle carte spunta, poi, anche il Ponte sullo Stretto. Un capitolo degli accertamenti, pieno di omissis, è dedicato agli interessi suscitati dall’opera. E chissà ancora quanto altro materiale emergerà dalle carte dell’inchiesta.

Intanto fra l’11 e il 14 novembre tutti gli indagati compariranno davanti al Gip Carmen Salustro. Negli atti notificati è già stabilito che Ferdinando Aiello, Marco Dammone, Mauro Marchese, Paolo Bordonaro, Giuseppa Di Mauro, Paolo Emilio Russo, Vito Fazzino e Sergio Mazzola saranno sentiti lunedì 11 novembre alle 9:30.

Il 13 novembre, alle ore 10, toccherà ad Alessandro Maria Caltagirone (manager Asp Siracusa), Roberto Colletti (ex manager Ospedale Villa Sofia Palermo), Antonio Iacono, Giovanni Giuseppe Tomasino (presidente del Consorzio di bonifica della Sicilia occidentale) e Alessandro Vetro. Il 14 novembre alle 9:30 davanti al gip compariranno, infine, Antonio Abbonato, Salvatore Cuffaro, Carmelo Pace, Vito Raso (storico collaboratore di Cuffaro) e Saverio Romano.

L’opposizione si riunisce

Proprio nei medesimi giorni degli interrogatori di garanzia, i 23 deputati regionali di opposizione dell’Ars del Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Controcorrente (il solo Ismaele La Vardera) si riuniranno per discutere dell’attuale situazione politica regionale, “divenuta ancora più inquietante e insostenibile alla luce delle recenti notizie di cronaca”.

Durante le due giornate si affronteranno diversi temi, ad iniziare dalla prossima finanziaria regionale e dalle iniziative necessarie a liberare la Sicilia dal malgoverno Schifani” dicono gli esponenti di opposizione, che già martedì sera hanno disertato per protesta la seduta del Parlamento siciliano e avviato iniziative nel tentativo di ottenere elezioni anticipate. La Vardera, l’ex Iena oggi leader del Movimento Controcorrente, dopo aver lasciato Sud Chiama Nord di Cateno De Luca, propone una mozione di sfiducia al governatore, i 5 Stelle vorrebbero raccogliere le firme per giungere all’auto-scioglimento del parlamento siciliano. In entrambi i casi servono 36 voti, ma sarà difficile mettere d’accordo anche i soli 23 deputati che compongono le opposizioni; figurarsi andare ad elezioni anticipate.

(L’autore è direttore di BlogSicilia.it)

