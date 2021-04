CASO DENISE PIPITONE, ACCUSE CHOC A OLESYA ROSTOVA/ “Recita: rapimento? Solo balle!”

A Mazzara Del Vallo si continua a respirare un clima molto particolare dopo la scoperta che Olesya Rostova non è Denise Pipitone. Ma, come spiega l’inviata di Domenica Live, è arrivato il momento della rabbia per via delle modalità e dei tempi da parte della tv russa. Al programma è intervenuto il conduttore e produttore di un reality al quale ha preso parte Olesya. “Lo ha fatto per fare pubbliche relazioni, non lasciatevi ingannare, era un’attrice”, aveva detto, “lei mente, ho un sacco di video in cui dice che è disposta fare qualunque cosa per la popolarità”. In collegamento con Domenica Live, il conduttore Roman ha spiegato: “Non mi interessa in realtà parlare della storia di Olesya, ma quando ho iniziato a inventare questa storia non riuscivo a trattenermi. Il mio è un format di intrattenimento dove si fanno challenge. Queste persone prendono parte a queste sfide e alla fine ogni ragazza fa vedere la sua personalità”, ha spiegato.

A suo dire Olesya avrebbe inventato tutto: “Quando ho saputo di quello che stava accadendo ho messo a disposizione il mio materiale per avere chiaro tutto. Lei nel mio show c’è stata ma abbiamo smesso di avere rapporti”, ha spiegato, “ho costatato che il suo comportamento iniziale non corrispondeva alla realtà”. Ma cosa avrebbe inventato? “Lei diceva sempre che voleva avere della fama”, ha replicato. A suo dire avrebbe detto tante bugie anche alla tv russa: “Nel mio show diceva che le sarebbe piaciuto finire in quella trasmissione per avere più fan ed essere famosa”. Secondo il conduttore Olesya “sta recitando un copione” quindi a sua detta non starebbe cercando i suoi veri genitori. In alcuni video Olesya avrebbe detto di conoscere la sua famiglia. “Ma di quale rapimento stiamo parlando, sono solo balle!”, ha aggiunto il conduttore, scusandosi a nome della Russia. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

GAROFANO “DEL GRUPPO SANGUIGNO NON MI FIDO!”

A Domenica Live si torna a parlare di uno dei casi che hanno caratterizzato gli ultimi giorni: Denise Pipitone. Ormai è una certezza: la ragazza Russa, Olesya Rostova, non è la bambina scomparsa dalla Sicilia nel 2004. Nei confronti della giovane 21enne però, dalla Russia giungono pesanti accuse: davvero è un’attrice e voleva diventare famosa a tutti i costi? Ad intervenire in collegamento è stato l’ex generale dei Ris, Garofano: “C’è qualcosa che ancora non mi quadra. Se il gruppo sanguigno è diverso, punto e basta. Però non capisco perché, visto che era già disponibile il Dna di Olesya, hanno fatto un prelievo di sangue all’ultimo momento. C’è qualcosa che attiene ad un gioco perverso messo in scena per allungare i tempi e di cui non vi era alcun bisogno. Con una mail si poteva stabilire la certezza”. “Del gruppo sanguigno non mi fido”, ha aggiunto.

Pesanti accuse sono giunte anche da parte di Carmelo Abbate che ha parlato di “sciacallaggio”. “Tanti giornalisti come me sapevano che quella bambina non era Denise, perché hanno rispettato l’embargo di una tv russa che stava facendo sciacallaggio?”, si è chiesto il giornalista.

CASO DENISE PIPITONE E OLESYA ROSTOVA A DOMENICA LIVE

La giornalista Candida Morvillo, dallo studio di Domenica Live ha commentato la vicenda legata al caso Denise Pipitone aggiungendo: “Capisco che le due bambine non si somigliavano ma capisco la madre Piera Maggio. I russi hanno messo in piedi una sceneggiata terribile, ma hanno sottoposto Piera Maggio ed il suo avvocato ad un ricatto ignobile ma non si può biasimare questa famiglia se ha avuto una speranza”. Il giornalista Carmelo Abbate però ha specificato che la sua critica era rivolta non alla signora Maggio bensì alla tv italiana che a suo dire non avrebbe difeso la madre di Denise Pipitone. Simona Izzo, in collegamento, ha ribadito però come la madre si sia defilata da questa situazione: “Ho sentito una resistenza da parte sua, ma a chi ha giovato tutto questo? E perché quando tutto è stato smentito la tv italiana e la trasmissione principe non ha smentito tutto (riferendosi alla trasmissione russa, ndr)?”.

