CASO DOPING ANDREA IANNONE/ Giulia De Lellis “Mi fanno male gli attacchi” (Verissimo)

Giulia De Lellis a Verissimo ha parlato anche del caso doping che ha travolto il fidanzato Andrea Iannone. «È un momento particolare della sua carriera. Io non posso fare altro che stargli vicino. Da una parte stiamo vivendo serenamente perché sappiamo della sua innocenza, lui è molto determinato nel dimostrare questo, quindi sta facendo di tutto». L’influencer è dunque fiduciosa riguardo l’epilogo di questa vicenda: «So che sportivo è, si sta allenando, è molto determinato. Lui è più forte di me, quindi ha un modo diverso di affrontare le cose». Giulia De Lellis si è detta infatti più sensibile, ma al tempo stesso vicina al compagno. Inoltre, ha messo in evidenza la determinazione del motociclista nel dimostrare la sua innocenza. «Ora stanno facendo il possibile per rimediare a questa cosa, è importante fare di tutto e so che lui farà il possibile», ha infatti aggiunto nel salotto di Silvia Toffanin. Ma ha commentato anche gli attacchi: «Mi fanno male quando lo fanno sui social». (agg. di Silvana Palazzo)

Caso doping, Andrea Iannone positivo al Drostanolone

Non è cominciato nel migliore dei modi il 2020 per Andrea Iannone, travolto dal caso doping. Il pilota ufficiale dell’Aprilia è stato sospeso in via provvisoria dalla Federazione Internazionale di Motociclismo per la positività al Drostanolone, uno steroide androgeno esogeno anabolizzante, rinvenuto nelle sue urine al test del 3 novembre 2019 dopo il GP di Malesia. E’ una situazione delicata per Andrea Iannone, pronto a far valere le sue ragioni e a dimostrare la sua innocenza. A far rumore, in questi ultimi giorni, sono le dichiarazioni della sua fidanzata Giulia De Lellis. La famosa influencer, per la prima volta, si è schierata pubblicamente al suo fianco, snocciolando davanti alle telecamere di Verissimo la sua versione: “Il mio fidanzato sta vivendo un momento davvero complicato della sua carriera ed io in un momento come questo posso stargli vicino. Noi due la viviamo serenamente perché siamo consapevoli del fatto che sia innocente. Quindi mi ritengo ottimista perché conosco la persona e l’uomo. Mi dispiace per quello che leggo sui social perché Andrea ha un passato da sportivo modello. Spero si risolva tutto il prima possibile”.

Iannone, il caso doping ha fortificato la sua storia d’amore con Giulia De Lellis

Andrea Iannone e Giulia De Lellis sono sempre più uniti. In un futuro non troppo lontano potrebbero persino sposarsi, visto che entrambi si ritengono innamoratissimi. Per l’influcener, però, è necessario che il partner compia tutti i passi di rito: “La proposta ufficiale ancora non l’ho ricevuta”, ha detto davanti alle telecamere di Verissimo, “io comunque sono qui…”. Oltre al grande passo Giulia De Lellis sarebbe pronta per Sanremo “ma nessuno me l’ha proposto, se mai dovesse arrivare sarei felice di farlo”, ha detto. Per l’ex gieffina e il pilota di Vasto resta comunque un periodo molto impegnativo ed intenso, soprattutto per la tensione venutasi a creare per il caso doping che ha coinvolto Iannone. Per il pilota è stato un fulmine a ciel sereno ma adesso è certo di poter dimostrare la sua innocenza, proprio come confermato dalla fidanzata a Verissimo.

Quando è esploso il caso doping?

Nella testa di Andrea Iannone ci sono tanti pensieri da quando è stato sospeso provvisoriamente per un “risultato analitico avverso” a steroidi anabolizzanti androgenici esogeni. Un comunicato emesso lo scorso dicembre dalla Federazione internazionale del motociclismo, che ha messo varie ombre sulla sportività del pilota. Da quel momento non è più lo stesso per Iannone, che combatte per dimostrare la propria estraneità. Il laboratorio accreditato Wada di Kreischa in Germania aveva analizzato un campione di urina notificando poi un esito pessimo per il pilota abruzzese. Di questo caso si parlerà ampiamente oggi a Verissimo, con Giulia De Lellis, la sua compagna, che ha già preso pubblicamente le sue parti, ribadendo ottimismo per il futuro del fidanzato.



