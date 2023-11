Caso Elisa Bravi, uccisa dal marito Riccardo Pondi a Bagnacavallo/ Come è morta, processo e condanna

La trasmissione Amore Criminale, condotta da Emma D’Aquino, ha dedicato una puntata al caso di Elisa Bravi, vittima di femminicidio nel 2019. Aveva 31 anni quando suo marito, Riccardo Pondi, la uccise strangolandola nella loro casa di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, mentre le figlie della coppia dormivano. Un delitto per il quale l’uomo, nel 2023, sarebbe stato condannato in via definitiva all’ergastolo.

La Cassazione avrebbe confermato la sentenza d’appello dopo che in primo grado era stata stabilita una pena a 24 anni di reclusione. La Procura e i legali della famiglia della vittima, ricostruisce Tgr Emilia-Romagna, avevano presentato ricorso contro il verdetto e il processo si sarebbe poi concluso con il carcere a vita. Pondi, 40enne all’epoca dei fatti, secondo la ricostruzione avrebbe assassinato la moglie Elisa Bravi nella notte tra il 18 e il 19 dicembre 2019, al culmine di una lite, mentre le loro bambine si trovavano nella loro stanza. Pondi avrebbe infine confessato il delitto nel corso di un interrogatorio poche ore più tardi.

Il femminicidio di Elisa Bravi e la confessione del marito Riccardo Pondi

Il dramma di Elisa Bravi è al centro di una puntata di Amore Criminale in cui si ripercorrono cronaca e retroscena del femminicidio della 31enne avvenuto nel 2019 nel Ravennate. Chi conosceva la coppia, come emerge dalle interviste raccolte dal programma condotto da Emma D’Aquino, sostiene che Riccardo Pondi covasse una sorta di “invidia” nei confronti della moglie, una giovane mamma affermata sul lavoro.

La confessione di Riccardo Pondi sarebbe arrivata poche ore dopo il delitto, secondo la ricostruzione commesso a mani nude, nel corso di un lungo interrogatorio in cui avrebbe fornito diversi dettagli agli inquirenti. Arrestato con l’accusa di omicidio volontario aggravato, è stato processato e condannato in via definitiva all’ergastolo con sentenza di Cassazione nel 2023. Elisa Bravi sarebbe stata uccisa dopo la mezzanotte, al culmine di una lite. Si sarebbe scagliato contro la donna, strangolandola, mentre le figlie erano nell’abitazione. Successivamente, ricostruisce Ansa, l’uomo avrebbe tentato di rianimarla e avrebbe allertato i soccorsi che, giunti sul posto, avrebbero rilevato che qualcosa di terribile si celava dietro quella chiamata.

Chi è Riccardo Pondi: il crollo e la sua confessione

A commettere l’omicidio di Elisa, il marito Riccardo Pondi, all’epoca 40enne – aspirante vigile del fuoco – poi finito a processo per la morte della moglie. La vittima sarebbe stata aggredita a mani nude, strangolata. Interrogato per ore, riporta Ansa, Riccardo Pondi sarebbe crollato e avrebbe reso la sua confessione agli inquirenti introducendo diversi dettagli di quanto si sarebbe consumato all’interno della casa in cui Elisa Bravi è stata assassinata.

Stando a quanto rilevato in sede investigativa, il femminicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite e poco dopo avrebbe confessato il delitto ai carabinieri: “È morta, l’ho uccisa io“. La vicenda della giovane mamma è al centro di una delle puntate di Amore Criminale, il programma di approfondimento sul tema della violenza sulle donne condotto da Emma D’Aquino. Così viene presentato il caso dalla stessa trasmissione: “Questa è la storia di una giovane madre che si afferma sul lavoro, cresce le sue figlie e subisce l’ossessione di un uomo geloso del suo talento“. La Corte d’Assise d’Appello di Bologna aveva condannato Riccardo Pondi a una pena maggiore rispetto al primo grado escludendo l’incapacità di intendere e volere al momento del fatto e riconoscendo a suo carico le aggravanti contestate. La difesa, riporta ancora il quotidiano, avrebbe tentato di portare avanti la tesi dell’insussistenza di una di queste, la minorata difesa, sollecitando inoltre la Corte a rivalutare tutto attraverso la lente di una perizia psichiatrica.

