Caso Enrico Montesano, l’avvocato De Pace attacca la Rai “Gesto orrendo”/ “La Decima Mas…2

Caso Enrico Montesano, l’avvocato De Pace lo difende: “Gesto orrendo della Rai“

Continua a far discutere e a sollevare una montagna di polemiche l‘espulsione di Enrico Montesano da Ballando con le stelle. L’attore, che si è presentato in sala prove con una maglietta della Decima Mas, è stato estromesso dal programma. Tuttavia non tutti condividono la scelta della Rai, giudicata eccessiva. A fare chiarezza e prendere posizione sulla vicenda è anche Annamaria Bernardini De Pace, intervenuta nel corso di un’intervista a Casa Pipol.

L’avvocato matrimonialista, che ha da poco rescisso ogni accordo con Francesco Totti sul fronte della separazione da Ilary Blasi, ha preso le difese di Montesano giudicando intollerabile la squalifica dal dance show di Rai1. “Trovo sia stato un gesto orrendo da parte della Rai” – il suo giudizio sulla vicenda – “La Decima Mas è stata un reparto della marina militare che si è anche fatto riconoscere per aver fatto cose bellissime. Il fatto che nel 1943 un fascista si sia appropriato della Decima Mas è un fatto storico che non ha importanza. Secondo me Montesano non voleva proporlo come una rivisitazione del Fascismo“.

L’avvocato De Pace in difesa di Enrico Montesano e Memo Remigi

Il trattamento che la Rai e Ballando con le stelle hanno riservato ad Enrico Montesano ha fatto storcere il naso ad Annamaria Bernardini De Pace. Nel corso dell’intervista a Casa Pipol, ha infatti preso le sue difese, spiegando: “Doveva essere capito“. E cita anche il nome di Memo Remigi, anch’egli estromesso dalla Rai dopo la molestia in diretta a Jessica Morlacchi: “Devono capire che gli ottantenni, come Montesano e Memo Remigi, hanno una visione della vita diversa rispetto a quello che viviamo adesso, la globalizzazione, la cancellazione della cultura. Ai miei tempi succedeva tranquillamente“.

E, parlando dell’ipotesi che Montesano possa fare causa alla Rai, l’avvocato matrimonialista appoggerebbe tale decisione: “Se fossi in lui, avrei fatto causa alla Rai. E secondo me la può vincere. È stato alle prove, l’hanno visto e ripreso… dobbiamo sempre aspettare che sia la Lucarelli a fare casino?“.

