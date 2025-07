Caso Epstein, parlamentari repubblicani chiedono immunità per Ghislaine Maxwell, l'ex compagna del finanziere pronta a rivelare dettagli sulla lista clienti

Caso Epstein, dopo la battaglia di Trump contro i media statunitensi che hanno rivelato dettagli importanti sui suoi legami con il miliardario condannato per pedofilia tra cui la partecipazione a feste mondane e una presunta lettera oscena pubblicata dal Wall Street Journal, i parlamentari repubblicani ora chiedono la testimonianza ufficiale al Congresso di Ghislaine Maxwell per cercare di porre fine a tutte le teorie complottiste ed arrivare alla verità su tutti i personaggi coinvolti nello scandalo.

L’ex compagna di Epstein, attualmente detenuta in un carcere della Florida perché ritenuta colpevole di aver partecipato attivamente al giro di prostituzione minorile che il partner gestiva adescando minorenni, si sarebbe infatti dichiarata pronta a parlare e svelare i dettagli della famosa lista clienti di cui Trump ha recentemente negato l’esistenza. Il New York Post, citando una fonte anonima a conoscenza della situazione, ha confermato che la donna potrebbe presto essere ascoltata sui files segreti, aggiungendo anche che alcuni senatori starebbero valutando la possibilità di concederle l’immunità.

Casso Epstein, parlamentari chiedono immunità per Ghislaine Maxwell: “Testimoni al Congresso sulla lista clienti del giro di pedofilia”

Ghislaine Maxwell, condannata per reati sessuali ed attualmente detenuta in Florida, potrebbe rivelare importanti nomi di clienti del giro di prostituzione minorile e pedofilia gestito da Epstein. L’avvocato Dershovitz, che in passato aveva difeso il miliardario, ha dichiarato in un’intervista tv e confermato anche al Corriere della Sera, che effettivamente soltanto l’ex partner del finanziere potrebbe fornire al Congresso le preziose informazioni necessarie a far luce sulla vicenda e provare se le indagini siano state insabbiate o meno da Trump.

Tuttavia lo stesso legale, a conoscenza di molti dettagli sull’inchiesta, ha anche sottolineato che non ci sarebbero personaggi influenti coinvolti nello scandalo che ancora non sono stati resi noti, a parte coloro che sono stati falsamente accusati, e che le eventuali dichiarazioni di Maxwell potrebbero soltanto provare ai membri del movimento Maga che chiedono verità, che in realtà la loro è soltanto una teoria cospirativa, della quale si potrebbero in futuro pentire.