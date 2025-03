Caso Epstein, dopo una lunga attesa, ieri sera il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha comunicato la “Fase Uno” dei documenti su Jeffrey Epstein, il finanziere morto in circostanze misteriose. Tra le informazioni emerse ci sono i registri di volo del suo aereo privato, il “Lolita Express”: una lista di contatti che comprende alcuni dei nomi più noti del mondo. Anche se i documenti non portano a grandi rivelazioni, confermano i legami che Epstein aveva con molte figure note. Tra i nomi spiccano alcuni dei personaggi più controversi della politica e dello spettacolo, come Donald Trump. Ma cosa emerge veramente da queste nuove informazioni?

I documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia, come riportano le agenzie di stampa, non sono sicuramente quelli che avrebbero soddisfatto tutte le aspettative. Molti si aspettavano “rivelazioni shock”, magari qualcosa che avrebbe finalmente chiarito tutto riguardo le attività di Epstein. Invece, il materiale diffuso mostra una serie di contatti, voli e dettagli già parzialmente conosciuti. Ma c’è un punto che continua a sollevare dubbi: Donald Trump.

Caso Epstein: Trump e quel volo misterioso

Sebbene il nome di Trump non compaia tra i contatti diretti di Epstein, i registri di volo raccontano una storia ben diversa. I documenti rivelano che nel 1994 Trump ha preso il volo sull’aereo di Epstein, insieme alla ex moglie Marla Maples, alla figlia Tiffany e a una babysitter. Questo viaggio, però, non aveva nulla a che vedere con i famosi voli diretti all’isola di Little Saint James, ma si trattava di un volo interno che collegava Palm Beach a Washington DC, per poi proseguire verso Teterboro, nel New Jersey. Un volo che, di per sé, non è di grande interesse, ma che alimenta ulteriori interrogativi sul tipo di relazione che Trump aveva con Epstein.

Nel corso degli anni, infatti, erano emerse alcune foto che ritraevano Trump con Epstein, e sebbene il presidente abbia sempre negato ogni coinvolgimento con le attività illecite di Epstein, questa connessione rimane comunque un argomento che solleva molte domande. Anche se Trump non è direttamente coinvolto nei crimini di Epstein, è difficile ignorare le coincidenze, soprattutto considerando il tempo che ho dovuto trascorso insieme.

Caso Epstein: la lista dei contatti e le vittime: volti noti e vecchie conoscenze

Un altro aspetto che emerge dai documenti è la lunga lista di contatti di Epstein. Tra i nomi che spiccano ci sono Mick Jagger, il frontman dei Rolling Stones, Michael Jackson, l’attore Alec Baldwin e la top model Naomi Campbell. Insieme a loro, ci sono anche figure del mondo politico, come l’ex governatore di New York Andrew Cuomo, e persone di grande rilievo come Ethel Kennedy, madre di Robert F. Kennedy Jr., e il senatore Ted Kennedy, ormai scomparso. Questa non è una lista di “clienti” di Epstein, ma piuttosto un elenco di persone che, in vari momenti, hanno avuto dei contatti con lui. Molti di questi nomi erano già apparsi nel corso del processo a Ghislaine Maxwell, la complice di Epstein, ma ora diventano ufficiali grazie ai documenti diffusi.

Accanto alla lista dei contatti, un’altra sezione dei documenti riguarda le vittime di Epstein. Qui i nomi sono oscurati per motivi di privacy, ma si sa che sono 254 le donne coinvolte in questi abusi. È un aspetto che aggiunge ulteriore gravità alla vicenda, anche se le identità rimangono coperte. Le vittime, infatti, sono state vittime di violenze atroci, e il fatto che i loro nomi siano stati protetti non fa che sottolineare la delicatezza e la serietà della situazione.

Anche se i documenti pubblicati finora non hanno portato a grandi sconvolgimenti, il nome “Fase Uno” suggerisce che potrebbero esserci sviluppi futuri. I media e gli osservatori stanno già ipotizzando che possano esserci altre rivelazioni nei prossimi mesi. Certo, la curiosità rimane alta, e le persone si chiedono cosa ci sia realmente sotto la superficie.

“Stiamo tutti aspettando le bombe”, ha commentato la podcaster Liz Wheeler durante un suo streaming su X (ex Twitter). Ma per ora, sembra che il materiale disponibile non sia quello che molti speravano di trovare. Tuttavia, è possibile che le prossime fasi portino alla luce nuovi dettagli, e forse, finalmente, ci sarà una risposta su quanto davvero sappiamo riguardo Epstein e i suoi contatti.