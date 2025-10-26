Trump potrebbe aver rinunciato a divulgare gli Epstein files (scontentando non poco i suoi elettori) per usare il materiale esistente a suo favore

Il caso Epstein, con tutti i suoi retroscena oscuri e forse drammaticamente osceni, costituisce una materia sulla quale si sono esercitati plotoni di giornalisti, raccontando che Jeffrey Epstein operava per conto del Mossad – il servizio segreto israeliano – disponendo di sette passaporti e di una montagna di denaro. Secondo diverse fonti, dietro ogni specchio del resort alle Virgin Island e del Boeing soprannominato Lolita Express, c’era una telecamera in grado di registrare le viziose performance di attori, uomini di stato, imprenditori, cantanti, banchieri, ambasciatori e più chi ne ha più ne metta.

Un’arma di colossale ricatto nei confronti dei potenti del mondo intero, e segnatamente di quelli americani.

Va detto che Trump aveva già cercato di scoperchiare il maleodorante pentolone grazie al procuratore generale Geoffrey Berman al tempo del suo primo mandato. Nel luglio del 2019 le autorità federali avevano sequestrato documenti, computer, hard disk e altri materiali probatori legati alle accuse di traffico sessuale di minori.

Durante l’ultima campagna elettorale, Trump aveva promesso con enfasi che una volta eletto avrebbe mostrato all’universo mondo gli scottanti Epstein files. Ma così non è stato: dopo tanta attesa, il procuratore generale Pam Bondi ha mostrato qualche documento di assai scarsa importanza, incolpando l’FBI di aver nascosto i materiali più scabrosi, causando il disappunto dei media affamati di gossip, e seminando molta delusione tra gli elettori del MAGA.

Come mai Trump, che dovrà affrontare tra non molto le elezioni di midterm, si permette di rischiare il sostegno dei suoi più fedeli seguaci?

Da molti analisti e molti giornalisti sempre più soliti guardare il dito invece della luna, è ritenuto un pazzo, un bullo allo sbaraglio: invece si possono ipotizzare analisi più approfondite e raffinate, che lo descrivono come un attore capace di creare scompiglio sulla scena nazionale e internazionale, e che si muove secondo i dettami di una squadra di finissimi strateghi, che decidono con accuratezza tempi e modi di ogni mossa.

Trump è attualmente impegnato nel districare e scalzare la rete di potere creata negli anni in tutta la pubblica amministrazione da esponenti democratici e repubblicani. Per questo, grazie ai suoi strateghi, Trump ha costituito l’Interagency Weaponization Working Group – attiva già dal maggio scorso –, che coinvolge funzionari della Casa Bianca, dell’Ufficio del direttore dell’intelligence nazionale, della CIA, dei Dipartimenti di Giustizia e Difesa, dell’FBI, del Dipartimento della Sicurezza Interna, dell’Internal Revenue Service e della Federal Communications Commission: una sorta di squadra d’assalto che sta cercando di contrastare gli esponenti del Deep State inseriti nei gangli più intoccabili dell’amministrazione americana.

Naturalmente i media mainstream hanno già dipinto questa operazione come una mera vendetta contro i suoi nemici del presidente pazzo al potere, mentre si tratta di una chirurgica operazione di spoil system, sempre rivendicata dai dem in passato ogni volta che vincevano le elezioni.

Come se non bastasse, il governo americano si trova fortemente condizionato da finanzieri e uomini d’affari di Israele, presente da tempo nell’esercito e nei servizi USA.

Di conseguenza gli strateghi di Trump stanno approfittando degli autogol di Netanyahu, che con le sue esagerate ritorsioni militari si è attirato lo sdegno di gran parte del mondo. Potrebbe aiutarli il fatto che nei file di Epstein ci sono anche uomini ai vertici di Israele, come adombrato nel libro di Virginia Giuffre appena uscito in Italia, che non racconta solo del principe Andrea, ma parla anche di reiterate gravi violenze subite da un ex primo ministro israeliano che sarebbe identificabile in Ehud Barak.

Dati i delicati rapporti con Israele, gli ambienti trumpiani preferirebbero quindi attendere che siano gli stessi oppositori israeliani del governo Netanyahu a rendere pubblici i file di Epstein, per poi assestare il “colpo finale”.

Nel frattempo si aspetta il progredire dell’evidente sfarinamento dell’Europa: in Francia il governo Lecornu naviga a vista, la Germania è in grave difficoltà a causa delle scelte ispirate al Green Deal, altri Stati, oltre all’Ungheria, si mostrano sempre più scontenti della gestione von der Leyen. Se si votasse oggi, in Gran Bretagna l’opposizione di Farage vincerebbe di sicuro, come pure l’AfD in Germania, mentre la Francia potrebbe restare ingovernabile.

Poiché si sussurra che nello scandalo Epstein sarebbero coinvolti anche rappresentanti di molti altri governi, oltre al jet set internazionale, si può facilmente ipotizzare che gli uomini di Trump vogliano usare il caso Epstein come carta finale da non bruciare anzitempo. Mentre il tycoon continua a giocare sul palco a beneficio dei media boccaloni la carta di Puck, il folletto di Shakespeare.

