Impazza (e fa paura a molti) il caso Epstein. Ieri la ministra della Giustizia Pam Bondi ha incaricato delle indagini il procuratore di NY Jay Clayton

Trump sia molto difficile dire di conoscere il carattere e la psicologia degli americani, anche per le mille sfaccettature che compongono la società Usa, ma certamente una componente importante nel Dna della nazione è un puritanesimo latente che si sfoga quando diventano pubblici veri o presunti scandali di carattere più o meno sessuale, soprattutto se hanno per attori principali gli uomini del potere.

VIA I DAZI SUI BENI ALIMENTARI/ Il "sacrificio" di Trump per non perdere alle prossime elezioni

Da anni il “caso Epstein” domina le cronache tra documenti veri o presunti, depistaggi e reticenze, morti sospette ed illazioni. Un giallo prurignoso che è cresciuto nell’interesse dell’opinione pubblica perché ha per protagonisti personaggi illustri dello spettacolo, dell’alta finanza e della politica; un caso che si è trasformato in un “reality show” permanente e con continui colpi di scena.

POST-IT/ Macron & Starmer, quel silenzio (non innocente) dei "volenterosi" in crisi

La suspense inizia con il personaggio principale, Jeffrey Epstein (1953-2019), che non si è mai capito bene chi fosse nella realtà e, in particolare, se fosse o meno un agente del Mossad, il servizio segreto israeliano.

Di sicuro Epstein ha presto abbandonato la sua carriera di insegnante per diventare imprenditore nel settore bancario e finanziario, coltivando amicizie di altissimo livello e, oltre che fare affari, “specializzandosi” nel fornire agli “amici” ragazze disponibili, spesso minorenni.

Parallelamente non si contano le sue operazioni finanziarie spregiudicate di acquisto e vendita di grandi società, dove il confine tra realtà, fiction e speculazioni spesso è molto sottile.

CISGIORDANIA/ "Ben-Gvir e Smotrich vogliono far saltare la tregua, il loro piano preoccupa anche gli Usa"

Denunciato da un genitore per molestie sessuali ai danni di una minorenne, Epstein si è dichiarato colpevole e nel 2008 è stato condannato a 13 mesi di reclusione patteggiando la pena. Molte altre denunce che erano state presentate sono poi state ritirate.

Nuovamente arrestato il 6 luglio 2019 con l’accusa federale di traffico sessuale di minori, Epstein è morto presunto suicida nella sua cella il 10 agosto 2019.

Epstein aveva avuto una relazione decennale con Ghislaine Maxwell, un’intraprendente donna di mondo britannica che – pare – reclutava per lui ragazze disponibili. Sta di fatto che, arrestata e processata nel 2022, Maxwell sta scontando venti anni di reclusione per adescamento di minori.

L’aspetto più controverso della vicenda è poter stabilire chi fossero i “clienti” della coppia, se fossero consapevoli della minore età delle ragazze e soprattutto dove inizi un evidente “giro” di ricatti incrociati ai danni di chi – appunto – era entrato nel giro.

“Giro” in cui, oltre all’ “ex” principe Andrea d’Inghilterra e molti altri personaggi eccellenti, potrebbe essere coinvolto lo stesso presidente Trump, che certo non è stato in passato uno stinco di santo nei rapporti con giovani gaudenti.

È evidente l’aspetto scandalistico, ma anche come le “prove” raccolte da Epstein con filmati e registrazioni compromettenti dei suoi amici-clienti potrebbero aver fatto gola a diversi servizi segreti che a loro volta potrebbero ricattare i personaggi coinvolti. Per questo si è parlato di una presenza del Mossad dietro Epstein (il quale ha trafficato a lungo con Iran, Israele ed Arabia Saudita) che la sua morte “opportuna” rende difficile da confermare.

Ed è qui che ora si scatenano le illazioni politiche, con Trump che non nega la conoscenza di antica data con Epstein, ma che sostiene da sempre di non aver tenuto rapporti censurabili soprattutto con minorenni.

Da anni, visto anche che i principali testimoni spesso sono morti, le illazioni si susseguono con la pubblicazione di dossier che è difficile stabilire se siano autentici o oggetto di manipolazioni. Nei giorni scorsi il partito democratico americano ha reso pubbliche alcune mail di Epstein che coinvolgerebbero il presidente, mentre i repubblicani hanno pubblicato 23mila (!) documenti che proverebbero il contrario.

Sono anni infatti che il caso incombe su Trump, e già nel corso del suo primo mandato il caso Epstein era stato al centro dell’attenzione pubblica.

La novità è che qualcuno sostiene ora che a sua volta Trump avrebbe in mano “prove” per operare a sua volta pressioni su altri esponenti politici (l’allusione è a vertici politici israeliani) e che si terrebbe in mano delle carte coperte che potrebbero essergli utili in futuro.

Quotidianamente emergono intanto particolari piccanti, nuovi testimoni, accuse incrociate in un groviglio di indagini, illazioni e sospetti, mentre qualcuno sottolinea come le mail di questi giorni siano uscite poche ore dopo che Trump aveva avuto un colpo d’ala di immagine per le ormai note manipolazioni della BBC sui fatti del 6 gennaio 2021, un presunto “depistaggio” democratico per catturare l’attenzione dell’opinione pubblica.

([email protected])

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI