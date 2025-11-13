Riemerge lo scandalo Epstein. Sarebbero stati diretti i rapporti fra Trump e Virginia Giuffre, secondo il "New York Times". Una denuncia molto politica

Se Donald Trump ha intrattenuto con una delle vittime minorenni di Jeffrey Epstein relazioni che configurino reato, è giusto che sia perseguito (non sarebbe la prima volta, neppure per reati a sfondo sessuale; l’anno scorso peraltro senza danno per la sua ricandidatura vincente alla Casa Bianca). E in una democrazia occidentale è regola dura, ma fondativa, che un capo di Stato o di governo possa veder finire anche i suoi comportamenti personali al vaglio brutale delle piazze politico-mediatiche e degli elettori passati e futuri.

SPY UCRAINA/ Dirottamento dei Mig, Nord Stream, complotti di Kiev: come i Servizi alimentano la guerra

Negli Usa è già accaduto al presidente dem Bill Clinton nel caso Lewinsky: finì nel setaccio di un procuratore speciale che stava indagando la Casa Bianca per una vicenda diversa. In Italia è capitato al premier Silvio Berlusconi per il caso Ruby, ultimo grande affondo della Procura di Milano nella sua “guerra dei trent’anni” al Cavaliere.

GAZA/ "Così la non-vittoria di Israele prepara una nuova guerra"

Ma ecco: Clinton e Berlusconi sono stati inquisiti da magistrati. Non sono stati accusati a mezzo stampa direttamente dall’opposizione democratica al Congresso, com’è avvenuto ieri sul sito del New York Times. Non sono stati attaccati per coprire la rotta dell’opposizione dopo una disfatta politica com’è stato quattro giorni fa il cessate il fuoco sullo shutdown al Congresso di Washington.

Il Sexgate di Clinton non iniziò una settimana dopo una sconfitta epocale per l’intero establishment come quella subita a New York (l’unica area di Manhattan che non ha votato Zohran Mamdani ma Andrew Cuomo – ex governatore uscito a fatica da accuse di molestie sessuali – è stato l’Upper East Side, dove aveva casa anche Epstein, oltre a decine di tycoons e celebrities di esibita fede “dem”).

ISRAELE/ "Guerra continua, mani sulla Striscia, resa dei conti con Libano e Iran: i piani di Netanyahu"

Lo stesso New York Times non è sembrato al massimo della sua fama quando si è visto recapitare una mail sfilata fra le migliaia del faldone Epstein al Congresso e l’ha subito gettata nel suo ventilatore: proprio quando sulla sua stessa home campeggiava un’affannosa difesa di Chuck Schumer, il capogruppo dem al Senato di Washington.

Da quarant’anni deputato e poi senatore di Brooklyn, ma anche dell’élite israelita della Grande Mela, Schumer rischia di finire vittima del redde rationem all’interno del suo partito: un anno dopo la débâcle contro Trump 2 e un anno prima del voto midterm. Rischia di uscire di scena in modo più traumatico di Nancy Pelosi, che il giorno dopo la vittoria di Mamdani ha creduto bene annunciare il suo ritiro dalla politica alle soglie dei 90 anni.

Al 74enne Schumer – che ha negato il suo endorsement al concittadino Mamdani, candidato ufficiale scelto dalle primarie dem – viene ora addebitata la responsabilità prima di una resa a Trump sullo shutdown dai contorni opachi.

Nei commenti di un esito inatteso anche per molti congressisti dem, è trapelato qualche malessere diretto verso il politico israelita “primus inter pares” a New York e a Washington, in difficoltà nel reggere l’opposizione dem al Congresso contro un presidente repubblicano che gode ormai del sostegno maggioritario dell’establishment ebraico (anzitutto a New York). E questo principalmente per l’appoggio ferreo che Trump continua ad assicurare a Israele; certamente contro Hamas e Paesi nemici come l’Iran.

Ma quello geopolitico è solo uno dei molti fronti sui quali i dem sono ormai afoni di posizioni politiche adeguate. Salvo Mamdani, un islamico iper-critico di Bibi Netanyahu e nonostante questo votato da molti ebrei newyorkesi soprattutto nella fascia 18-29.

L’“operazione Epstein” – peraltro non imprevedibile – darà filo da torcere a Trump, ma difficilmente salverà la vecchia guardia dem, i Clinton e gli Obama, responsabili della disastrosa campagna presidenziale dell’anno scorso e prima ancora di aver puntellato fino all’ultimo Joe Biden, anche se divenuto “unfit” alla Casa Bianca.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI