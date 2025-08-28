Grazia Sambruna replica a Selvaggia Lucarell dopo la critica mossa dalla giornalista sul casto Chiara Ferragni-Marayah Osumano

Da giorni fa discutere l’intervista che Marayah Osumano, ex dipendente di Chiara Ferragni, ha rilasciato alla giornalista Grazia Sambruna. La ragazza transgender di origini ghanesi ha raccontato la sua esperienza lavorativa presso l’imprenditrice, rivelando di essere stata assunta durante le registrazioni della seconda stagione di The Ferragnez e di essere stata poi licenziata qualche tempo dopo, lamentando l’aver vissuto una terribile esperienza lavorativa.

Osumano, in particolare, ha accusato Ferragni di averla assunta soltanto per farsi pubblicità: “Ha preso in azienda la ragazza nera trans per far vedere a tutti quanto lei fosse sensibile alle tematiche queer e ai problemi della nostra comunità. Ma era tutta fuffa”, sono state le parole alla Sambruna, parole poi contestate da Selvaggia Lucarelli.

Qui pezzo riassuntivo del caso #MarayahOsumanu – #ChiaraFerragni. Rispondo a tutti i dubbi, critiche e domande che ho ricevuto nelle ultime ore. Ah, l’ho scritto SENZA TITOLO così magari almeno lo leggete davvero (prima di scannarvi/commentare a casaccio)➡️https://t.co/GzEoXIBxge pic.twitter.com/5LTITcG9SO — GraceSomehow (@LaSambruna) August 27, 2025

Grazia Sambruna replica a Selvaggia Lucarelli dopo l’accusa lanciata all’intervista a Osumano

La celebre giornalista ha definito “farlocca” la notizia di Marayah Osumano, parole di fronte alle quali la collega Sambruna si è risentita al punto da pubblicare un lungo chiarimento. Nella sua newsletter, in un paragrafo dal titolo: “Perché il caso Marayah non può essere una fake news“, la giornalista ha spiegato che la sua non è una notizia riportata quanto, piuttosto, un’intervista, il che presuppone delle chiare differenze. “Marayah mi ha fornito il suo personale racconto nonché tutta la documentazione a dimostrare che avesse realmente lavorato lì per due anni. Quindi, non ho parlato con una ‘mitomane’”, ha precisato Sambruna nel paragrafo, chiudendo con parole decise: “Ne consegue, sempre in senso stretto, che non possa essere una ‘fake news’, ossia una ‘notizia falsa’. Si tratta di un racconto personale, a cui è possibile credere oppure no“. Al momento in cui scriviamo l’articolo, non c’è stata ancora la replica di Selvaggia Lucarelli a queste dichiarazioni.

