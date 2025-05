Il caso Garlasco, legato all’omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007, è recentemente tornato al centro dell’attenzione mediatica. A riaccendere i riflettori è stato il nuovo interesse nei confronti della famiglia Cappa, in particolare delle sorelle Stefania e Paola Cappa. Quest’ultima è finita sotto il mirino per alcune registrazioni audio mandate in onda dal programma Le Iene, in cui esprimeva forte preoccupazione per la possibile riapertura delle indagini. Nei messaggi, Paola parlava anche della fragilità emotiva della sorella Stefania, messa a dura prova dall’esposizione mediatica.

Le sue parole hanno avuto un’ampia eco, rilanciando l’attenzione sul caso e alimentando nuove ipotesi e speculazioni sull’intera vicenda. Approfondendo la vita delle sorelle Cappa, è emerso un dettaglio che ha suscitato ulteriore curiosità: un legame inaspettato tra Stefania e la celebre attrice italiana Eleonora Giorgi, scomparsa di recente. Nel 2017, a dieci anni dall’omicidio di Chiara Poggi, Stefania si è sposata e tra gli invitati al matrimonio c’era proprio Eleonora. Una presenza che ha attirato l’attenzione, ma che ha una spiegazione molto semplice.

Eleonora Giorgi era presente al matrimonio di Stefania Cappa: i motivi e i dettagli

Negli ultimi giorni, ha fatto discutere la presenza di alcuni volti noti al matrimonio di Stefania Cappa. Tra questi, ha attirato particolarmente attenzione il nome di Eleonora Giorgi, l’amata attrice scomparsa di recente dopo una lunga malattia. La sua partecipazione alla cerimonia ha suscitato curiosità, ma in realtà la spiegazione è piuttosto semplice. Nel 2017, Stefania ha sposato Emanuele Arioldi, figlio del noto cavaliere Roberto Arioldi e di Anna Rizzoli.

Ebbene, Anna è la sorella di Angelo Rizzoli, ex marito di Eleonora e padre del suo primogenito, Andrea Rizzoli. Dunque, Eleonora era la zia “acquisita” di Emanuele, ed è proprio per questo che ha preso parte parte al matrimonio. Insomma, il caso Garlasco continua a far discutere e sembra destinato a rimanere al centro dell’attenzione ancora a lungo. Ogni giorno emergono nuovi dettagli, testimonianze e ipotesi, alimentando un dibattito che sta coinvolgendo media, e non solo. Una vicenda che, nonostante siano passati anni, lascia ancora molte domande senza risposta.

