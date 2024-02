Caso Geolier: “Ecco cosa è successo in sala stampa”/ Cinzia Marongiu: “Non eravamo schierati contro lui”

Storie Italiane ha aperto stamane nuovamente con Sanremo 2024, soffermandosi sulle polemiche che non sembrano placarsi dopo il caso Geolier. Cinzia Marongiu, giornalista presente in sala stampa all’Ariston, ha spiegato: “In sala stampa Geoelier ha dato prova di grande maturità, il clima era incandescente, ricordiamo che c’erano tanti giornali di Napoli e del sud e che cercavano di capire come fosse stato possibile che un cantante così premiato al televoto con il 60% non avesse vinto, c’era un po’ questa polemica strisciante”.

“Da una parte c’era una polemica verso i napoletani – ha proseguito la giornalista sul caso Geolier – mentre dall’altra si insinuava una sorta di complotto in particolare dei giornalisti della sala stampa dell’Ariston per fare cartello e non fare vincere Geolier, niente di tutto questo e lo abbiamo chiarito, lo si poteva vedere anche quando abbiamo votato il primo giorno. C’era un clima incandescente, quello che mi ha colpito è che Geolier, 23 anni e Angelina Mango, 22 anni, sono stati fantastici perchè hanno raffreddato le polemiche”. Ma Eleonora Daniele non ci sta: “Perchè tanto odio, c’è qualcosa che non sappiamo?”.

CASO GEOLIER, MARONGIU: “NESSUNO HA VOTATO CONTRO DI LUI”

La giornalista ha replicato: “Lui è un rapper e il rap ha a volta degli atteggiamento un po’ macisti. La sua canzone racconta una storia d’amore fra due persone che decidono che si rendono conto di essere infelici insieme e decidono di prendere ognuno il proprio spazio e con consapevolezza di non stare assieme”.

Sulla giornalista che fece la famosa domanda a Geolier ‘Non ti sembra di aver rubato’: “In quel caso la giornalista è stata molto criticata, riportava una vox populi, quello che sui social in quelle ore dicevano. Ciò che ha nuociuto è stata paradossalmente la vittoria nella serata dei duetti, c’erano state delle performance eccezionali come Annalisa e Mahmood e quella vittoria aveva lasciato tutti un po’ sorpresi e sui social si è cominciato tanto a rumoreggiare”. Quindi ha ribadito: “Noi giornalisti non ci siamo messi d’accordo, nessuno di noi ha interesse a votare contro Geolier. Non è stata solo la giuria della sala stampa a dare la preferenza ad Angelina Mango ma anche quella delle radio”.

