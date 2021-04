Caso Grillo, la ragazza “parlò subito di stupro”/ “Mi hanno violentata tutti”

Emergono novità sul caso Grillo, che vede coinvolto Ciro, figlio del comico e politico genovese, e i suoi amici, accusati da una ragazza conosciuta in Sardegna due anni fa di violenza sessuale. Come riportato dalla trasmissione “Iceberg Lombardia”, in onda su “Telelombardia”, la giovane, denominata Silvia (nome di fantasia), ha confessato subito di essere stata stuprata alle persone che le stavano attorno (lo si evince dagli atti ufficiali). Poche, efficaci parole, che descrivono la gravità della situazione: “Mi hanno violentata. Tutti”.

L’amica di Silvia, che era con lei in vacanza, ha parlato di un “mutismo generale da parte di tutti” nelle ore immediatamente successive a quell’episodio, che ancora oggi continua a fare parlare di sé, proprio perché non si è ancora riusciti a fare piena chiarezza sull’accaduto. Intanto, il quotidiano “La Repubblica” allo stupro aggiunge anche “schiaffi e pacche sulla schiena” nei confronti della donna, con il video della presunta violenza sessuale che starebbe girando sui telefonini degli amici di Grillo per raccogliere le loro opinioni sul fatto.

CASO GRILLO, IL GESTORE DEL B&B: “LA RAGAZZA NON CERCAVA ATTENZIONI”

Il caso Grillo è stato analizzato nel dettaglio nel corso dell’ultima puntata di “Iceberg Lombardia”, trasmissione che è riuscita anche a intervistare il proprietario del bed and breakfast presso il quale soggiornavano Silvia e la sua amica, Daniele Ambrosiani. L’uomo le ha definite “timorate di Dio, un’espressione che uso io per indicare una ragazza educata, non avvezza a fare follie. Era per rendere l’idea di persone con un bel modo di fare. Non le ho mai viste bere o dire parolacce, neppure fumare”. Silvia? “È una bella ragazza, acqua e sapone: sicuramente non una ragazza volgare che cercava attenzione. La natura l’ha dotata di un fisico da modella e di bei lineamenti. La mia fidanzata mi ha ricordato proprio in questi giorni un dettaglio: lei a questa famosa serata del Billionaire in Costa Smeralda è andata con i pantaloni lunghi. Un abbigliamento piuttosto discreto e non tipico sicuramente di chi cerca attenzioni. Dopo quel giorno ho visto le ragazze tristi, come se qualcosa gli avesse rovinato la vacanza”.

