I Patagarri scatenano le proteste al Concertone di Roma 2025

Sul palco del Concertone di Roma 2025, si sono esibiti tantissimi artisti tra cui anche i Patagarri che, con la loro esibizione, hanno scatenato la protesta della Comunità ebraica. Tutto è accaduto durante il pomeriggio quando sul palco è salita la band milanese che si è esibita cantando “Palestina libera” sulle note di “Haga Nagila”, un brano della tradizione ebraica peraltro ispirato a una melodia popolare ucraina.

Una performance che non è passata inosservata e che è diventata virale scatenando la protesta della comunità ebraica romana “Appropriarsi della nostra cultura, delle melodie a noi più care, per invocare la nostra distruzione, è ignobile. C’è qualcosa di davvero sinistro, macabro, nell’esibizione dei Patagarri. I nostri più grandi odiatori nella storia sono quelli che hanno strumentalizzato la nostra cultura e mentalità”, ha detto Victor Fadlun, presidente della comunità ebraica.

La reazione della Comunità ebraica all’esibizione dei Patagarri

Victor Fadlun, presidente della comunità ebraica, ha espresso il disappunto di tutta la comunità sottolineando che non si aspettava che l’accaduto si verificasse sul palco di un concerto che celebra il lavoro. Il Presidente della comunità ebraica ha fatto riferimento a quanto accaduto al Nova Music Festival “trasformato dai terroristi palestinesi in un massacro che non è finito, con 59 rapiti da Hamas ancora a Gaza. Noi ebrei, di fronte a queste provocatorie manifestazioni di intolleranza sentiamo lo spazio delle nostre libertà restringersi inesorabilmente. Ma a perdere in libertà non siamo solo noi, è l’intera società civile”.

A commentare l’accaduto è stata anche Noemi Di Segni, presidente dell’Ucei, Unione delle comunità ebraiche italiane, ha proseguito: “Siamo attoniti per quanto avvenuto dal palco istituzionale del primo maggio organizzato dalle sigle sindacali in una ricorrenza ufficiale dell’Italia e senza vigilanza da parte della Rai che ha poi trasmesso il programma. Ancora una volta – ha evidenziato – per acclamare la liberazione della Palestina (non dei palestinesi) si elude ogni riferimento al reale contesto mediorientale e alla presenza soffocante di Hamas”, riporta Roma Today.