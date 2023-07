Caso La Russa: dj Tommaso Gilardoni “sparisce” dai social/ I Rich Kids cancellano le sue foto

Tommaso Gilardoni e Leonardo La Russa sono al centro di un’inchiesta della procura di Milano dopo che una 22enne ha denunciato una violenza sessuale durante una notte in discoteca. Il sito di Repubblica sottolinea come, oltre al figlio del presidente del Senato, in questi giorni è emerso il profilo del 24enne originario di Como, che ai locali del capoluogo lombardo preferirebbe quelli di Londra, città dove si è trasferito da anni e dove avrebbe incontrato proprio La Russa. Tommaso Gilardoni è conosciuto come dj Tommy, ed era riuscito ad entrare nel giro dei cosiddetti “rich kids”, leggasi i figli di vip e imprenditori di successo che ovviamente non disdegnano la bella vita, così come viene documentato sui profili social con immagini di yacht, viaggi, supercar, cene e via discorrendo.

“Gli stessi – aggiunge Repubblica attraverso il proprio sito – che ora sembrano voler prendere le distanze da Gilardoni fin quando l’inchiesta della Procura non farà chiarezza sul suo coinvolgimento”. Nel gruppo rientrrebbe anche Rocco Ritche, figlio 22enne di Madonna e del regista inglese Guy, con cui più volte dj Tommy aveva condiviso scatti di svago. Tali momenti, sottolinea Repubblica, fino a poche ore fa erano documentate sul profilo Instagram dello stesso figlio della popstar, e che ora sono state invece cancellate parlando di una sorta di “operazione pulizia”.

CASO LA RUSSA, DJ TOMMASO GILARDONI SPARISCE DAI SOCIAL: LE FOTO CANCELLATE

Il riferimento, di preciso, è ad una serie di foto risalenti allo scorso 26 giugno, un’escursione in motocross in Romania, nella regione della Transilvania, in cui si vedevano Rocco Ritchie e Gilardoni insieme. I due avevano condiviso alcuni scatti anche il 14 dicembre 2022, ma anche di quell’esperienza non vi è più ogni traccia.

Lo scatto in questione, in cui si vedeva anche Guy Belot, altro membro dei Rich Kids, era opera del fotografo Robin Hunter Blake, molto noto a Londra, ed era stato realizzato in uno studio a Chelsea. Rimossa infine anche un’immagine del 17 ottobre del 2021, un primo piano di Tommaso Gilardoni sempre opera di Blake. Rimane una foto del 22 agosto di un anno fa in cui si vede dj Tommy di spalle su uno yacht ad Ibizia: che sia per caso sfuggita?

