La vittoria di Mamdani a sindaco di New York racconta di una continuità ideologica, non di una rottura anti-sistema. Eppure è stato votato per questo

Dietro un telone pulp e davanti un palco in tonalità vagamente Halloween-Hollywood Party, Zohran Mamdani celebra coi suoi supporters il trionfo nelle urne di New York. Si lascia Andrew Cuomo, che si candidava da indipendente nonostante la lunghissima militanza dem, a circa otto-nove punti di distanza. Non pervenuta una solida classe dirigente repubblicana locale, che nella Grande Mela si è sparpagliata tra candidati di bandiera, astensione e voto a uno dei due competitors (più Cuomo che Mamdani, ma è nella natura delle cose).

Qualcuno inizia a scrivere che il 4 novembre è nata una nuova epoca, che Trump ha i giorni contati e che la città più grande del mondo – demograficamente non lo è più da tempo – avvia una vera e propria rivoluzione, con un sindaco giovanissimo, musulmano e socialista. Cocktail inebriante di nuovismo assortito, ma, fuori dalle titolazioni giornalistiche necessarie a commentare il momento, la realtà dei fatti suona, come sempre, minacciosamente più articolata.

E fa il paio col sostanziale oblio internazionale per la recentissima scomparsa di Dick Cheney: il falco della “War on Terror” e della guerra in Iraq, che coltivava ancora l’imperialismo anni Ottanta basato sui valori consolidati della destra repubblicana – molto più istituzionale di quella odierna e praticamente imbattibile per quasi un decennio –, sulla centralità del mercato petrolifero e sulla capacità propulsiva della geopolitica mediorientale.

In realtà il voto newyorkese, faccia o meno piacere l’affermazione in due tempi del nuovo messia liberal, bravo a trasformare le primarie di partito in competizione aperta e poi in prevedibile valanga sul voto municipale, racconta una straordinaria continuità ideologica, non una cesura antisistema.

Innanzitutto non dice granché il fatto che Mamdani si definisca socialista e sia musulmano. Le correnti socialdemocratiche nel Partito democratico americano ci sono sempre state e peraltro non hanno niente a che vedere col Partito socialista europeo: non conoscono la contrattazione sindacale e preferiscono il modello assembleare; non centralizzano la questione del salario ma del reddito; il loro impegno non è per la prestazione sociale in quanto tale, bensì per la riduzione assoluta dei suoi costi.

Due programmi che hanno in comune, se va bene, il titolo, e annoverano una pluralità di contenuti differenti che nemmeno si toccano e – forse – non si conoscono bene neppure tra loro.

Musulmano Mamdani lo è, ma non è una novità: la cultura dell’islam americano è straordinariamente eterodossa rispetto alla sostanza monolitica delle dottrine giuridiche sunnite e sciite tradizionali. È, senza sminuirlo e anzi descrivendone con rispetto l’essenza, un islam per in(ter)culturazione.

Anche l’ebraismo americano ebbe una parabola trasformativa, che coniugò l’integrità del suo amplissimo messaggio di fede e cultura con l’American way of life: al punto che geniacci antipatici come Mordecai Richler voltarono le spalle all’uno e all’altro.

Non cambia di una virgola nemmeno il Partito democratico: da sempre gli scontenti e gli sconfitti si creano una candidatura di profilo indipendente con cui continuano a perdere, ma testimoniano una presenza riottosa che percorre la tensione interna a quel partito.

Prova ne sia che nel New Jersey e in Virginia, Stati dove fino agli anni Sessanta nel corpaccione dem c’erano correnti direttamente operaie, oggi vincono – e bene, senza baruffe troppo risicate – i volti moderati del partito, quelli e quelle che un tempo la base a stelle e strisce chiamava spregiativamente “blue dogs”. Cani blu, o “light blue” (azzurrini), che, pencolanti tra destra e sinistra, esercitavano nelle zone-cuscinetto tra establishment e protesta la loro intrinseca (e talora opportunistica) capacità di mediazione.

Mamdani non riuscirà ad attuare il suo programma. Non perché sia “troppo”, ma perché è troppo di tutto. E fa simpatia, parla e arringa, ma non ha trionfato perché “parla alle periferie”: chi lo dice non conosce New York, al più scambia New York per Manhattan e si ferma a distanza di sicurezza da dieci milioni di cittadini anonimi.

I distretti e i sobborghi sono una realtà della Grande Mela che con dignità ha sempre votato e tutt’ora vota in modo composito, a volte assecondando blocchi, ma più spesso esprimendo giudizi sulla vivibilità del proprio chilometro quadrato di isolato e non sui cenacoli che dettano i tempi del dibattito.

Se qualcuno scambia Mamdani per New Left, nuova sinistra, è fuori strada. Piuttosto, il nuovo sindaco, alle prese con una città difficile come poche, è l’ultimo alfiere di una comunicazione politica capace e caparbia e sempre a caccia di formule nuove per dar continuità ai vecchi allori.

