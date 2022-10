Caso Marco Bellavia, Giovanni Ciacci: “Mi hanno sputato in faccia”/ Ginevra Lamborghini: “Minacciata”

Dopo il caso Marco Bellavia, Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini vittima degli haters

Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini, dopo l’uscita forzata dalla casa del Grande Fratello Vip a causa degli atti di bullismo perpetrati ai danni di Marco Bellavia, hanno dovuto affrontare una vera e propria gogna mediatica. I due ormai ex concorrenti del reality show lo hanno raccontato proprio negli studi, interpellati da Alfonso Signorini. Il conduttore infatti ha voluto condannare l’utilizzo violento dei social network. “Le squalifiche sono state giuste, ma ciò non significa che i diretti interessati non debbano potere tornare alla normalità della loro vita”.

I due personaggi infatti hanno rivelato di essere stati a loro volta vittime di atti ingiusti. “Mi hanno sputato in faccia mentre ero al supermercato, dicendomi che sono un bullo. È stato terribile”, ha raccontato Giovanni Ciacci. “Anch’io ho vissuto dei giorni infernali, tanto che mi sono sembrati mesi. Ho ricevuto minacce di morte sui social network”, ha aggiunto Ginevra Lamborghini.

Giovanni Ciacci: “Mi hanno sputato in faccia”, minacce a Ginevra Lamborghini. La reazione di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha voluto condannare esplicitamente coloro che hanno assalito Giovanni Ciacci, a cui hanno sputato in faccia al supermercato, e Ginevra Lamborghini, minacciata di morte. Tra l’altro i due eliminati non sono stati gli unici destinatari. “Il marito di Carolina Marconi ha detto che sul suo profilo sono arrivate frasi tipo ”Ma perché non sei morta prima di tumore”. Bisogna prendere le distanze da questo modo barbaro di usare i social”, ha rivelato il conduttore.

Da qui l’appello a comportarsi diversamente e ad utilizzare le piattaforme online mettendo da parte l’odio. È anche per questo motivo che Alfonso Signorini è voluto rimanere vicino ai due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, che a loro volta stanno vivendo momenti difficili. “Cosa dovrei fare, lasciarli soli come loro hanno fatto con Marco Bellavia?”, ha sottolineato.











