Caso Marco Bellavia, le offese ricevute al Grande Fratello Vip 2022/ “Matto, malato…”

Caso Marco Bellavia: il percorso nella casa del Grande Fratello Vip 2022

Marco Bellavia torna al Grande Fratello Vip 2022 con un videomessaggio per chiudere, probabilmente, un cerchio aperto con l’ingresso nella casa di Cinecittà in cui sperava di poter dare il via ad un capitolo più sereno della sua vita. Il percorso al Grande Fratello Vip 2022 si è dimostrato subito difficile per il conduttore di Bim Bum Bam che è finito immediatamente nel mirino della maggior parte dei concorrenti per la sua amicizia con Pamela Prati. Un rapporto, quello tra Bellavia e la Prati che ha scatenato le critiche degli altri inquilini che non hanno creduto subito all’interesse del conduttore di Bim Bum Bam.

Maryanna Bosis, ex fidanzata Marco Bellavia/ "Fragilità? Credo ci stia marciando…"

Tuttavia, la situazione è peggiorata nel corso dei giorni quando all’indirizzo di Bellavia sono arrivate offese che hanno scatenato la dura reazione del web e la decisione di Marco di abbandonare la casa. Sono tante, infatti, le frasi infelici dette da diversi concorrenti che non sono affatto piaciute al pubblico.

GFvip, Marco Bellavia torna nella Casa, la reazione di Pamela Prati/ Strategia o sentimento?

Le offese ricevute da Marco Bellavia al Grande Fratello Vip 2022

Su Twitter, nel corso dei vari giorni, i fan del Grande Fratello Vip 2022, hanno raccolto tutte le offese ricevute da Marco Bellavia nei confronti del quale Gegia si è lasciata andare ad una serie di affermazioni che hanno scatenato la dura reazione del web. “Marco, stai zitto oggi, stai zitto! Ti do un consiglio da amica e psicologa, poi fai come ti pare. Peggiori le cose perché non lo sai fare. Secondo me è matto, è malato!”, le parole di Gegia.

“Basta perché entri nel patetico. Tu sei patetico, basta!”, le parole di Carolina Marconi mentre Patrizia Rossetti ha usato le seguenti parole nei confronti di Bellavia – “Allora sei proprio ignorante. Se c’hai dei problemi allora stai a casa tua, non è che vieni qua a fare psicoanalisi gratis!”. Anche Elenoire Ferruzzi non è stata molto tenera nei confronti di Marco: “Ma questo è fuori, questo è scemo altro che ignorante… vai alla neurodeliri”. Infine, Ginevra Lamborghini si è lasciata andare ad un’affermazione che le è costata la squalifica: “Mi ha toccata. Per me hai già sbagliato troppo e ti meriti di essere bullizzato, te lo meriti, poverino il cazz*!”.

Giornata mondiale della salute mentale 2022/ Marco Bellavia: "Curatevi senza paura"

© RIPRODUZIONE RISERVATA