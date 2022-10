Caso Mark Caltagirone, il legale del finto Sebastian: “Genitori dilaniati”/ “Strascichi sul bimbo, ferite…”

Caso Mark Caltagirone, parla il legale del finto Sebastian: “Pamela Prati mai stata indagata”

A Pomeriggio 5 si torna a parlare del caso Caltagirone con particolare attenzione al coinvolgimento dei bambini. In collegamento c’è il legale dei veri genitori di quello che ormai è conosciuto come il piccolo Sebastian, il finto figlio in affido di Mark Caltagirone e poi di Pamela Prati. È lui a chiarire subito che: “L’oggetto di imputazione è la sostituzione di persona del bambino a carico delle due ex agenti di Pamela Prati.” C’è infatti un chiarimento importante che riguarda proprio la Prati.

“Si è detto però una cosa su cui andrebbe corretto un po’ il tiro e cioè che la magistratura non avrebbe indagato su Pamela Prati. In realtà il punto di partenza è diverso.” spiega l’avvocato. E spiega: “L’unico procedimento che ha avuto un seguito è quello che scaturisce dalla denuncia fatta da me in qualità di rappresentante della famiglia del bambino e dei suoi genitori. Noi abbiamo denunciato dei fatti definiti poi reato”, spiegando che a finire sotto accusa sono state le due ex agenti della Prati.

Il legale dei veri genitori di Sebastian: “Sono dilaniati”

Al Grande Fratello Vip Pamela Prati è stata recentemente avvisata di non essere indagata per la questione dei bambini; a Pomeriggio 5 l’avvocato spiega: “Noi della Prati non abbiamo parlato! Quindi non è corretto dire che la Prati è stata in qualche modo ‘assolta’ dalle accuse, in realtà non era neanche nella nostra querela. Sappiamo che ha incontrato il bambino ma a livello giuridico non c’è qualcosa che andasse in quella direzione.”

Infine il legale spiega che per i genitori del bambino non sono stati anni semplici: “I genitori sono chiaramente dilaniati da questa storia perché il bambino aveva 10 anni e ha portato con se ferite e strascichi che ancora oggi porta con se. – e conclude – Ci sono degli interrogativi vivo che la madre del bambino ha e di cui non trova ancora risposta, come il fatto che la Prati non si sia interrogata sull’apparizione di questo bambino in affido prima ancora di conoscere il suo futuro marito…”.

