Caso Mauro Romano, Eleonora Daniele: “Non so cosa dire”/ Silenzio in studio…

Il caso di Mauro Romano torna a tenere banco a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, con una novità clamorosa, affidata alle parole della madre, Bianca: “Il lavoro che avete fatto è stato grande, Eleonora. Sono felicissima di essere arrivata a questo punto e non dimenticherò mai quello che avete fatto per tutti i giorni della mia vita. Ma non posso dire di più”. Frase che la presentatrice ha provato a farsi spiegare meglio, al fine anche di comprenderne a fondo il senso, ma la donna ha ribadito le sue dichiarazioni: “Sono felice, Eleonora. Devi capire tutto da questa frase. Non pensare che io mi dimentichi di voi”.

Mauro Romano, la madre: "Sono felice"/ Giallo Storie Italiane "Non posso dire di più"

ELEONORA DANIELE IN SILENZIO SUL CASO MAURO ROMANO

Parole a cui è seguito un profondo silenzio, quasi imbarazzato da parte della conduttrice, che non si aspettava questa esternazione da parte della signora. Neanche l’avvocato, Antonio La Scala, ha potuto dire di più: “Bianca è felice e io lo sono insieme a lei. Da parte nostra non ci saranno sviluppi giuridici, perlomeno da parte nostra”. A quel punto, Eleonora Daniele ha detto: “Non so che cosa dire. Ma sono molto contenta che Bianca e Natale, genitori di Mauro Romano, siano felici”.

LEGGI ANCHE:

GIULIO TASSONI, MARITO ELEONORA DANIELE/ "C'è sempre stato nelle difficoltà"CARLOTTA, FIGLIA ELEONORA DANIELE/ "Spero che possa crescere altruista e aiutare..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA