Caso Mauro Romano/ Francesco Fredella: “Che scoop di Arianna David e lo sceicco”

Francesco Fredella è intervenuto stamane in collegamento con il programma di Rai Uno, Storie Italiane, per parlare della vicenda riguardante la scomparsa di Mauro Romano, il bimbo sparito 40 anni fa da Racale, in Puglia. La famiglia Romanelli, accusata poi completamente scagionata di aver preso parte al rapimento, è stata minacciata negli ultimi mesi, anche in maniera pesante: “Pare che Paola sia rimasta chiusa in casa – ha spiegato il collega giornalista in diretta televisiva su Rai Uno – minacciata e dobbiamo capire da chi. E’ molto grave quanto sta accadendo – ha proseguito Fredella – una vita totalmente cambiata ancora di più in questi ultimi tempi. Lei stessa ci potrà confermare quanto stiamo dicendo. Vorrei aggiungere una cosa: Racale è un piccolo paese. Ok la denuncia contro ignoti ma quando Paola riceve minacce, ingiurie e offese, saprà benissimo chi le fa, fai il nome e cognome, deve avere coraggio. Non so quanti abitanti ha Racale ma non è Londra o New York, devi fare il nome alla magistratura”.

Paola Romanelli ha quindi preso la parola: “Le minacce continuano ma che possiamo fare Eleonora?. Io spero che le cose si risolvano perchè voglio lasciare i miei nipotini tranquilli”. In collegamento anche gli avvocati della famiglia Romanelli: “Abbiamo predisposto il tutto per sporgere una denuncia al momento contro ignoti. I fatti sono diversi, non si tratta di un episodio singolo. Presenteremo questa denuncia a brevissimo e abbiamo dato alla signora Paola gli strumenti, avvertendoci con tempestività e dando i dettagli, per identificare queste persone che eventualmente si dovessero rendere ancora responsabili di questi comportamenti. Alcuni di questi episodi hanno rilevanza penale, altri no ma si tratta di atteggiamenti che danno molto fastidiosi”.

FRANCESCO FREDELLA E IL CASO DI MAURO ROMANO: “LO SCIECCO HA AVUTO UNA FREQUENTAZIONE CON L’ARCURI”

Secondo numerose indiscrezioni è possibile che Mauro Romano sia oggi un ricco sceicco di Dubai, che tra l’altro ha avuto in passato alcune frequentazioni famose. Anche Arianna David, in studio a Storie Italiane, l’ha conosciuto: “Io l’ho conosciuto casualmente durante una cena, mi trovo seduto in questo tavolo con questo ragazzo all’epoca e devo dire che a mio avviso, fra tutte le persone che c’erano, mi ha messo gli occhi addosso. Io avevo i capelli tinti di nero, occhi chiari…. Io quella sera sono finita a fare una telefonata disperata, ho chiamato un amico paparazzo, dicendogli che lo sceicco voleva portarmi via con un aereo privato e io sarei scappata”. Francesco Fredella ha aggiunto: “Con Manuela Arcuri c’è stata una storia lampo, un anno e mezzo, non tantissimo, è stata una frequentazione, è uno scoop invece quello che ci ha dato in studio la David, dicendo che voleva portarla via con l’aereo privato e questa è una notizia che non sapevamo”.

