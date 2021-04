Caso Mauro Romano/ Paola, moglie Romanelli: “Basta accuse, noi non viviamo più”

A “Storie Italiane” si torna a parlare del caso di Mauro Romano, secondo la cui famiglia sarebbe il magnate Al Habtoor, oggi residente negli Emirati Arabi Uniti. In collegamento televisivo con la trasmissione di Rai Uno è intervenuta la signora Paola, moglie di Romanelli, ex barbiere di Racale che viene accusato di avere venduto il bambino 44 anni fa: “Dal 2010, quando i Romano ci hanno accusato, non si vive più. Siamo sputtanati in tutta l’Italia. Io non so il perché ci abbiano accusati per non avere fatto niente. Il processo è stato fatto solo sui giornali e nelle televisioni. Noi non viviamo più. Abitiamo in questa casa dal 1975, abbiamo sempre fatto prestiti con la banca per finirci la casa, nessuno ci ha mai dato soldi”.

Secondo la criminologa Roberta Bruzzone, “è un’inchiesta complessa. Questa vicenda, prima di approdare sui media, avrebbe dovuto avere perlomeno una prima sentenza, per capire quale sia la referenzialità di questo impianto accusatorio”.

MAURO ROMANO “NON PUÒ ESSERE AL HABTOOR”

“Dicono che non sanno niente perché non hanno perso niente, ma io ho perso un figlio”, ha asserito nei giorni scorsi la signora Bianca, mamma di Mauro Romano, in riferimento alla famiglia Romanelli. La signora Paola ha quindi replicato, dicendo che lei incontrerebbe la signora Bianca per chiarirsi, per trovare un punto di incontro. Secondo il racconto di una donna, effettuato davanti al pubblico ministero, Sergio, figlio dei Romanelli, “è una persona molto introversa, la madre lo manipola, lui è succube di lei. Sergio non ha mai fatto riferimento alla vicenda della scomparsa del piccolo Mauro Romano, ma sono più che convinta che non parlerebbe mai per proteggere i propri genitori”. Gli avvocati della famiglia Romanelli hanno dichiarato: “Questi elementi erano già stati vagliati nel 2011, nell’indagine effettuata dopo la denuncia dei coniugi Romano, ma il Gip aveva archiviato tutto, dicendo che gli elementi erano congetturali e sprovvisti di qualsiasi fatto probatorio. La vicenda della pista araba è in tal senso emblematica, perché già a dicembre noi sapevamo che Mauro non poteva essere questa persona”.

