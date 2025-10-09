Si allarga il caso Paragon dopo il presunto spionaggio dell'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone: le tappe della vicenda e l'intervento del Copasir

SI ALLARGA IL “CASO PARAGON” ANCHE AL MONDO DELL’IMPRENDITORIA E DELLA FINANZA: SPUNTA IL PRESUNTO SPIONAGGIO DI CALTAGIRONE

Appena due giorni dopo l’affondo di Matteo Renzi dal palco della Leopolda sulla necessità di rimettere i riflettori sull’oscura vicenda del “caso Paragon” ecco una di quelle svolte destinate a rimettere nelle prime pagine delle cronache nazionali la vicenda tutt’altro che chiarita sul presunto spionaggio di un software israeliano “Graphite”, dell’azienda Paragon, sugli smartphone di giornalisti, sacerdoti, attivisti e ora anche imprenditori con il coinvolgimento di Francesco Gaetano Caltagirone.

Unendo poi idealmente il caso Paragon con i vari dossieraggi del caso Striano contro i politici del Centrodestra, emerge con nettezza il timore di una forte fragilità di sistemi di sicurezza online anche ad elementi pubblici ed eminenti figure della politica nazionale. Ma veniamo al dunque, ovvero alle ultimissime novità diffuse da “La Stampa” e Irpi Media, per le quali il noto imprenditore Caltagirone – patron del Messaggero ma anche importante azionista di Generali, Mps e Mediobanca – sarebbe stato spiato dal software di fabbricazione israeliana come il direttore di Fanpage Francesco Cancellato, i fondatori della ong Mediterranea (Luca Casarini e Beppe Caccia), alcuni sacerdoti collaboratori della ong così come altri giornalisti tra cui il fondatore di Dagospia, Roberto D’Agostino.

Stando alle ricostruzioni fatte emergere in queste ore, pare che anche Caltagirone come gli altri “spiati” da Paragon abbia ricevuto una notifica su WhatsApp che lo avvertiva di essere stato bersaglio di un attacco “zero-click” di un spyware introdotto contro la propria volontà sull’iPhone dopo essere stati inseriti in una normale chat di gruppo. Secondo quanto ravvisato dal team di ricerca Citizen Lab che ha visionato i dispositivi spiati negli scorsi mesi, il sistema Graphite non colpisce “casualmente” ma si installa e programma solo nei telefoni dei bersagli, lasciando invece indenni tutti gli altri membri dei gruppi WhatsApp.

I CONTROLLI DEL GOVERNO CONTE, LE VERIFICHE DEL COPASIR E IL NUOVO SURPLUS DI INDAGINI

Come spiega oggi “La Stampa” la notifica apparsa dell’app di messaggistica fa poi riportare lo smartphone alle impostazioni preventive di fabbrica, eliminando sì l’incursione del virus ma anche ogni possibile traccia di tale spyware di Paragon. Sentito dai cronisti per avere un commento in merito alla vicenda, il gruppo Caltagirone non ha voluto rilasciare dichiarazioni al quotidiano torinese che si sta occupando più di altri della vicenda spionaggio.

Dopo che negli scorsi mesi lo spyware che teneva sotto controllo Casarini e altri membri della Mediterranea è emerso che venne programmato dall’allora Governo Conte 2 (Pd e M5s) – «lo feci spiare per timori sui flussi migratori» le parole dell’attuale leader 5Stelle lo scorso giugno – il tema sui nuovi controlli avviati da una società che stava per essere messa sotto contratto anche da questo Governo è tutt’altro che chiuso.

Dopo che il Copasir ha smentito che in questa Legislatura sia giunta da Palazzo Chigi e dai servizi italiani il via libera per l’utilizzo di questa nuova ondata di spionaggio Paragon, ecco che il “caso Caltagirone” riapre le indagini sulla presenza dello spyware facendo subito scattare la stessa Commissione parlamentare per la sicurezza: nelle prossime ore, spiega “La Repubblica”, il Copasir chiederà informazioni agli 007 per capire chi possa aver intercettato Caltagirone e se si tratta realmente della medesima vicenda Paragon o d altro.

Il Governo, così come i servizi, hanno negato che sia partito da loro l’ordine di spiare abusivamente i giornalisti e così come gli imprenditori: il Copasir anche di recente ha rilevato la presenza di forti criticità interne al software, tanto da portare lo Stato a stralciare il potenziale accordo con l’azienda ideatrice di Graphite, sempre però smentendo l’avvio dell’attività di spionaggio come invece avvenne a suo tempo durante il Governo Conte-bis. Ora serve u surplus di indagine per capire come l’eventuale risvolto del caso Caltagirone possa dare elementi in più sullo scoprire realmente chi si cela dietro questi tentati dossieraggi.