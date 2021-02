Caso Peter Neumair e Laura Perselli, la sorella di lui “Spero di trovarlo”/ “Benno..”

La sorella di Peter Neumair il cui corpo non è stato ancora trovato, ha rilasciato poche dichiarazioni ai microfoni di Storie Italiane. Nel corso della puntata trasmessa il 17 febbraio del programma di Eleonora Daniele, sono stati svelati i risvolti delle ultime indagini sul caso dei coniugi Neumair. Secondo quanto racconta l’inviata di Storie Italiane, Laura Perselli sarebbe morta per strangolamento e non avrebbe avuto neanche il tempo di reagire. “Le notizie di oggi riguardano l’autopsia di Laura Perselli. Abbiamo saputo che Laura Perselli non è riuscita a reagire quindi è stato un agguato premeditato, a sorpresa“, spiega l’inviata di Storie Italiane che aggiunge come, sul corpo della donna, non ci sarebbero ferite da difesa. “Non ha avuto il tempo di urlare e di chiedere aiuto”, aggiunge.

Caso Peter Neumair e Laura Perselli: le parole della sorella di lui

La signora Michela, sorella di Peter Neumair, ha rilasciato poche dichiarazioni a Storie Italiane. “Speriamo di trovarlo, anche per portare avanti le indagini e anche per trovarlo perchè è proprio importante per noi“, ha spiegato ai microfoni dell’inviata del programma di Raiuno. La signora Michela confessa di non aver mai pensato ad un incidente dopo la scomparsa del fratello e della cognata. “Loro sono molto cauti, tranquilli. Ho pensato subito che fosse successo qualcosa”, dice ancora la signora. Poi alcune dichiarazioni su Benno: “Già da bambino lo conoscevo. Spesso era con me i fine settimana quando loro non erano in viaggio. Lui stava volentieri anche qui da noi e non abbiamo avuto problemi con Benno, di nessun tipo. So che era un po’ particolare, ma come sono tanti, altri ragazzi. Quindi, adesso, le indagini porteranno alla verità“, conclude.



© RIPRODUZIONE RISERVATA