Sta per tornare una nuova puntata di Amici, che andrà in onda domenica 26 gennaio 2025 dopo la registrazione del venerdì. Secondo le anticipazioni si prevede una puntata decisamente movimentata, dove si parlerà anche di un provvedimento disciplinare a causa del pulizie-gate che ha coinvolto i concorrenti. Sembra infatti che gli alunni di Amici abbiano qualche problema a gestire l’ordine della casetta e che domenica verrà fatta loro una bella ramanzina. Ma andiamo con ordine.

Amici 24/ Anticipazioni e diretta puntata 26 gennaio 2025: Benji e Fede, Fred De Palma e Nigiotti ospiti

Nella puntata di domenica 26 gennaio ad Amici arriveranno due ospiti musicali amatissimi. Si tratta di Benji e Fede, duo musicale che ha fatto ballare tantissimi giovani e che quattro anni fa ha deciso inaspettatamente di sciogliersi. Come giudici, altri grandi del mondo della musica e della danza, come il coreografo Fabrizio Mainini, il cantante Enrico Nigiotti e Fred De Palma, pronti a giudicare le performance degli allievi di Amici. Si passerà poi alle alle attesissime sfide tra Deddè e Dandy.

Amici, Nicolò Filippucci tenta la difesa dopo il rimprovero sulle pulizie

Secondo le anticipazioni di Amici per domenica 26 gennaio 2025, vedremo la sospensione di una maglia per un’allieva di danza. Si tratta di Francesca, che purtroppo dopo aver eseguito il compito assegnato dalla Celentano non sarà giudicata nemmeno sufficiente da Deborah Lettieri che dunque terrà la sua maglia. Ma una delle questioni più discusse della puntata sarà quella relativa alle pulizie in Casetta. In puntata andrà in onda un filmato che mostrerà i problemi di pulizia per molti dei ragazzi che vivono insieme. La clip farà vedere che gli allievi di Amici hanno la loro stanza continuamente sporca e la riordinano solo quando ci si avvicina alla puntata per non fare brutta figura.

Non è la prima volta che i concorrenti di Amici si trovano ad avere problemi con il riordino, ma stavolta potrebbe arrivare un provvedimento disciplinare per chi non ha assolutamente cura per la propria camera. Pare oltretutto che Nicolò Filippucci si difenderà davanti a tutti, dicendo che la sua stanza è sempre disordinata per via del fatto che è troppo piccola. Sarà vero o è solo una scusa? Domenica 26 con il nuovo episodio del fine settimana di Amici scopriremo se i ragazzi verranno puniti per il loro continuo disordine o se si tratterà di una semplice ammonizione.