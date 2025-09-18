Caso Raoul Bova, la svolta nel caso Federico Monzino: il pr indagato per tentata estorsione ai danni dell'attore

Il caso Raoul Bova s’ infittisce, l’attore romano nelle scorse ore si è raccontato a Verissimo tornando a parlare della separazione da Rocio Munoz Morales e questa sera sarà di scena sul piccolo schermo. Intanto però continua a tenere banco la questione legata alle minacce e i messaggi indirizzati all’artista. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il pr Federico Monzino avrebbe inviato all’attore, da una sim spagnola, messaggi anonimi minacciando di rendere pubbliche le conversazioni. Così il pr è finito nel libro degli indagati della Procura di Roma, che continua a fare luce sul caso che vede coinvolta anche la modella Martina Ceretti, Monzino avrebbe minacciato l’attore di divulgare le chat che avrebbero svelato così anche la presenza della Ceretti nella vita dell’attore, una questione rimasta sconosciuta all’ex moglie Rocio Munoz.

Secondo gli investigatori, Raoul Bova avrebbe ricevuto i messaggi ricattatori all’inizio del mese di luglio, con la questione divenuta presto di dominio pubblico. Solo in un secondo momento gli audio sarebbero stati indirizzati a Fabrizio Corona, che gli ha poi diffusi.

Federico Monzino e la verità su Martina Ceretti: “Volevo aiutarla”

Qualche settimana fa il pr e amico di Martina Ceretti ha svelato i motivi che lo hanno portato a passare i messaggi vocali indirizzati da Raoul Bova a Martina Ceretti tra le mani di Fabrizio Corona.

“L’idea che abbiamo avuto, in quel momento, era di aiutare Martina a raggiungere una maggiore visibilità. Mi aveva espresso il desiderio di farsi conoscere, credevo sinceramente che fosse quello che voleva, e pensavo che aiutarla in questo senso potesse essere un modo per assecondare il suo sogno. Riconosco oggi che è stato un errore” ha ammesso dopo che il caso è divenuto ormai popolarissimo. Intanto la Procura si è impossessata di tutte le informazioni necessarie, traendo i messaggi e i contenuti dai telefoni di Monzino e Ceretti. Una vicenda che potrebbe avere ancora molto da dire nelle prossime settimane.

