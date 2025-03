Caso Rubiales-Hermoso, il bacio durante la premiazione

Nell’estate del 2023 si è giocata la più grande edizione del Campionato del Mondo femminile di calcio, tenutasi tra Australia e Nuova Zelanda, che ha visto la nazionale spagnola vincitrice 1-0 sull’Inghilterra, come un anticipo della finale del Campionato Europeo maschile del 2024, e che ha consacrato l’esplosione e la consacrazione del calcio femminile a livello globale e non più solo in realtà isolate come gli Stati Uniti, la Spagna o l’Inghilterra, dove si tengono i migliori campionati del ranking FIFA. Ad essere al centro delle notizie però non è stata l’impresa delle giocatrici spagnole ma il gesto fatto dal Presidente della Federcalcio spagnola (Rfef) Luis Rubiales nei confronti della calciatrice Jenni Hermoso.

In questi giorni la Procura ha ribaltato la sentenza sul caso Rubiales-Hermoso che aveva al suo centro l’accusa di aggressione sessuale per il bacio non consensuale dato all’attaccante della nazionale e per cui il presidente della Rfef era stato multato per 10.800 euro dopo una lunga campagna social lanciata dalla stessa Hermoso, da tutte le sue compagne e da tutto il mondo del calcio femminile che si basava sull’hashtag #SeAcabó. La Procura del Tribunale nazionale spagnolo, tramite la procuratrice Marta Durantez, ha infatti richiesto l’annullamento e la ripetizione del processo in quanto ritiene che il giudice non sia stato imparziale.

Caso Rubiales-Hermoso, la richiesta di annullamento

Al momento del processo per il caso Rubiales-Hermoso la procura aveva chiesto 2 anni e 6 mesi di carcere per l’ex Presidente della Federcalcio spagnola di cui un anno per aggressione sessuale e un ulteriore anno e mezzo per coercizione, ma alla fine anche la condanna alla multa di 10.800 potrebbe essere cancellata, infatti la procuratrice sostiene che nel processo di primo grado siano state volutamente negate delle prove che avrebbero evitato la condanna. Se dovesse venire confermato l’annullamento del processo di primo grado questo potrebbe avere delle conseguenze anche dal punto di vista sportivo e politico in quanto Rubiales ha dovuto dimettersi dalla sua carica per la pressione delle accuse.

In qualunque caso il brutto episodio che ha visto coinvolta Jennifer Hermoso ha permesso a tutto il mondo del calcio e ai suoi tifosi di unirsi per un’unica causa, infatti principalmente il calcio spagnolo maschile ma non solo ha protestato nei confronti di Luis Rubiales per le sue dimissioni dopo il discorso in cui all’assemblea della Federcalcio aveva annunciato di voler rimanere saldo al suo posto. Rubiales era già stato al centro di un caso con il calcio femminile spagnolo per la richiesta di alcune calciatrici per una paga più equa con i loro colleghi maschi e che si era conclusa con l’addio dalla nazionale di alcune delle migliori della nazione.