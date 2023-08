Caso Rubiales, madre si barrica in chiesa per protesta/ Sciopero della fame, “Contro di lui caccia disumana”

Lo scandalo del bacio non consensuale di Luis Rubiales alla calciatrice Jenni Hermoso non conosce fine e si arricchisce di un capitolo collatelare che sta facendo il giro del mondo. La madre del presidente della federcalcio spagnola, finito nella bufera per il gesto nei confronti della giocatrice, si sarebbe barricata in chiesa per protesta e avrebbe annunciato uno sciopero della fame per sostenere il figlio a suo dire “vittima di una caccia disumana“.

Rubiales non intende lasciare il ruolo di presidente federale, quindi dimettersi, mentre le calciatrici avrebbero diffuso una nota in cui minacciano uno stop in assenza di riscontri alla necessità di una “rivoluzione” ai vertici della federazione spagnola. Nel frattempo, lo staff della nazionale femminile avrebbe deciso di rassegnale le dimissioni per solidarierà nei confronti di Jenni Hermoso. Rubiales ha incassato dalla Fifa la sospensione per 90 giorni e una diffida, ma la situazione appare ancora molto fluida e non si escludono nuovi colpi di scena nelle prossime ore.

La madre di Rubiales in sciopero della fame per difenderlo dalle accuse dopo il bacio non consensuale a Jenni Hermoso

È caos nella federcalcio spagnola per lo scandalo che coinvolge il presidente Luis Rubiales, e mentre i venti della bufera soffiano sempre più possenti sulla sua posizione e sul suo futuro, la madre avrebbe deciso di non stare a guardare e di “protestare” a modo suo barricandosi in una chiesa di Motril, in Andalusia, per sostenerlo insieme alla sorella. La donna, riporta Adnkronos, avrebbe annunciato uno sciopero della fame perché convinta che suo figlio sia vittima di una “caccia all’uomo disumana”.

“Gli stanno facendo qualcosa che non merita assolutamente”, avrebbe dichiarato la madre di Rubiales alla stampa anticipando di essere disposta a restare chiusa nell’edificio religioso “giorno e notte”. Oltre quelle mura, la situazione per suo figlio è critica e la polemica non accenna a placarsi, complice il suo restare ancorato a una versione duramente smentita dalla stessa calciatrice Hermoso: baciata da Rubiales durante la premiazione per la vittoria ai Mondiali femminili, la giocatrice ha negato di essere stata consenziente e ha dichiarato di aver subito “pressioni” perché presentasse dichiarazioni che potessero giustificare il gesto del dirigente sportivo.











