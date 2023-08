Caso Rubiales, un nuovo video lo scagiona?/ “La Hermoso mostrava divertita il bacio”

Continua a tenere banco il caso di Rubiales, il numero uno della federcalcio spagnola che ha dato un bacio a stampo alla calciatrice Jenni Hermoso, provocando l’indignazione di molti. Stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo iberico El Mundo Deportivo, così come si legge sul sito IlNapolista, vi sarebbe una possibile svolta nella questione in quanto nella giornata di ieri “sono venute alla luce alcune immagini in cui si vedono Jenni Hermoso e diverse giocatrici che scherzano e ridono del bacio a stampo tra la calciatrice e Luis Rubiales”.

In poche parole la calciatrice vittima del bacio avrebbe mostrato quasi con orgoglio il bacio di Rubiales, e ciò ovviamente andrebbe a discolpa dello stesso numero uno della Federazione calcistica spagnola. Per via del gesto Rubiales è stato sospeso dal suo incarico per 90 giorni, ma non sono da escludere novità nelle prossime ore. “Già nel pullman dopo la partita, e durante la celebrazione – ha proseguito El Mundo Deportivo nel descrivere l’episodio – si vede a mostrare alle sue compagne di squadra l’immagine del bacio, un fatto che ha portato alla squalifica del presidente della RFEF”.

CASO RUBIALES, NUOVO VIDEO: LA HERMOSO MOSTRA LA FOTO DEL BACIO “COME IKER E SARA”

La Hermoso mostrerebbe il bacio in questione paragonandolo a quello che l’ex portiere della nazionale spagnola Iker Casillas, diede in diretta tv a Sara Carbonero dopo aver vinto il Mondiale del 2010: “Come Iker e Sara“, dice la calciatrice mostrando l’immagine del suo bacio e quello appunto più famoso di 13 anni fa.

Quindi l’Hermoso aggiunge: “Non l’avete visto?”, e ancora: “Eccitato, viene e mi ha preso così”. Di risposta le sue compagne di squadre hanno iniziato a cantare “Bacio, bacio, bacio” quando Rubiales è apparso nel pullman. L’intera scena, come spiegato dal giornalista Alvise Perez, si svolgerebbe in un clima di festo e di divertimento, di conseguenza non sembrerebbero esservi gli estremi per una molestia.

Empecemos, @Jennihermoso: 1. ¿Por qué presumías con tus compañeras y posabas entre risas con el meme de tu pico con Rubiales? 2. ¿Por qué todas tus compañeras que ahora se escandalizan gritaron contigo a Rubiales "que se besen" en el autobús tras ver el "pico"? 3. ¿Por qué le… pic.twitter.com/7HjjdpJVLc — Alvise Pérez (@Alvise_Oficial) August 29, 2023













