Caso scommesse, cosa possono fare i club?/ Stipendio sospeso e risolvere il contratto (oggi 13 ottobre 2023)

CASO SCOMMESSE, COSA POSSONO FARE I CLUB?

Il caso scommesse che sta investendo il mondo del calcio, a partire da Nicolò Fagioli ma con indagati anche Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo al momento, in attesa di capire se si allargherà ulteriormente, interessa ovviamente anche le squadre di appartenenza dei giocatori coinvolti, cioè rispettivamente Juventus, Newcastle e Aston Villa (in prestito dal Galatasaray). Secondo l’articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva, che vieta ai tesserati delle società professionistiche di scommettere, la squalifica è di almeno tre anni, stangata che sarebbe naturalmente pesantissima. La Procura federale dovrà indagare per accertare eventuali responsabilità diretta delle società o se qualcuno all’interno fosse a conoscenza dell’illecito, se però i club risulteranno “puliti” potranno naturalmente rivalersi sui propri tesserati.

Zaniolo e Tonali, telefoni sequestrati per presunte scommesse illecite/ Gazzetta: “Forse dietro c'è la mafia”

Facciamo riferimento in particolare al caso di Nicolò Fagioli, l’unico dei tre calciatori al momento coinvolti che gioca in Italia: si farebbe riferimento all’accordo collettivo firmato da Lega Serie A, Figc e Assocalciatori, che prevede la sospensione dello stipendio secondo quanto stabilito dall’articolo 5 comma 8 “nel caso in cui il calciatore abbia subito provvedimenti disciplinari interdittivi per sanzioni in materia di illeciti sportivi, di divieto di scommesse e di pratiche di doping” – alla Juventus ne sono esperti in questo periodo, considerato anche il caso doping di Paul Pogba.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: bene Spagna, colpo Turchia (12 ottobre)

CASO SCOMMESSE, DALLA SOSPENSIONE DELLO STIPENDIO ALLA RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Uno scenario ancora più estremo è quello previsto invece dall’articolo 11 comma 4, in base al quale per questo caso scommesse i club potrebbero anche optare per chiedere la risoluzione del contratto, anche se un epilogo così drastico è al momento difficilmente ipotizzabile sia per il centrocampista della Juventus sia per Tonali e Zaniolo, che giocando per Newcastle e Aston Villa si devono basare per la sospensione dello stipendio sullo Standard Contract firmato da Federcalcio inglese e Premier League – per Zaniolo invece la risoluzione riguarderebbe il Galatasaray proprietario del cartellino.

DIRETTA/ Spagna Scozia (risultato finale 2-0): Morata-Sancet per il +3! (qualificazioni Europei 2024)

Bisognerà quindi attendere gli sviluppi, in particolare se fossero accertate responsabilità anche da parte dei club, ma lo scenario praticamente inevitabile per Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo (ed altri calciatori che dovessero essere coinvolti) è quello appunto della sospensione dello stipendio in caso di colpevolezza. In base poi alla gravità della situazione e di conseguenza all’entità dell’eventuale squalifica, ecco che si potrebbe giungere fino a provvedimenti ancora più drastici, fino alla risoluzione del contratto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA