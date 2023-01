Caso Soumahoro a Striscia la Notizia/ Il mutuo erogato dalla stessa banca che…

A Striscia la notizia, a partire dalle 20:35, si torna a parlare del caso di Aboubakar Soumahoro. Nel servizio realizzato da Pinuccio, l’inviato torna a occuparsi dell’ex sindacalista e in particolare delle incongruenze e dei dubbi sul mutuo ottenuto dall’onorevole per comprarsi casa. Si tratta di 270mila euro erogati sul conto di Soumahoro a fronte di un reddito lordo piuttosto esiguo. L’ex sindacalista aveva infatti presentato come garanzie due dichiarazioni dei redditi: quella del 2022 era di circa 9 mila euro mentre quella dell’anno precedente di 24 mila euro.

Soumahoro aveva spiegato di aver pagato la casa a Roma 360mila euro nel 2022. Dopo aver dato un anticipo di 90mila euro, i restanti 270mila li aveva ottenuti con un mutuo concesso dalla banca dando come garanzia quelle due dichiarazioni dei redditi, troppo basse per ottenere un mutuo di questo genere. Come è potuto succedere, allora, che la banca concedesse un mutuo di questo tipo, erogando una somma così alta, con due dichiarazioni così basse?

Le rilevazioni di Striscia la Notizia

Pinuccio, inviato di Striscia la Notizia, rogito alla mano ha scoperto una coincidenza (che coincidenza, forse, non è): la filiale della banca che ha erogato il mutuo è la stessa dove arrivavano i soldi delle raccolte fondi sulla piattaforma GoFundMe. Anziché andare alla Lega Braccianti, i soldi racconti sulla piattaforma finivano direttamente sul conto corrente personale di Aboubakar Soumahoro. Nel servizio questa sera in onda a Striscia la Notizia verranno dati ulteriori dettagli.

Soumahoro, in quella casa, viveva con la compagna Liliane Murekatete, licenziatasi dalla ong Karibu lo scorso settembre e ora indagata per fatturazioni false. Come spiegato da Bianca Leonardi sul “Giornale”, “Sono due i documenti di cui siamo entrati in possesso: l’atto di compravendita del villino e il contratto di mutuo stipulato dai Soumahoro, entrambi firmati dal notaio Giovanni Floridi”. Nell’atto di compravendita emerge come vi siano 50mila euro pagati subito dalla famiglia mentre i restanti 310 “mediante due bonifici effettuati a mezzo Credito Emiliano Spa, utilizzando un mutuo concesso dal predetto istituto alla parte acquirente”.

